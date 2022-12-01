Доллар рухнул до минимума с августа

В четверг индекс доллара (его курс к корзине из евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка) упал до 104,55 пунктов. Это его минимальный уровень с 11 августа.

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Евро подскочил до $1,0534 – максимума с 29 июня. Фунт стерлингов достиг $1,2311 – наивысшей отметки с 27 июня. Курс доллара по отношению к японской валюте упал до минимума с 18 августа – 135,53 иены.

Непосредственной причиной этих движений стала статистика, показавшая, что потребительские расходы в США в октябре значительно выросли, а инфляция снизилась. Это повышает вероятность более скорого завершения кампании ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, подскочили на 0,8% после неожиданного роста на 0,6% в сентябре. Это свидетельство того, что у Федрезерва еще есть шансы на совершение «мягкой посадки» (победа над инфляцией без сваливания экономики в рецессию).

Базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос на 0,2% против 0,5% в сентябре. За 12 месяцев он прибавил 5%. Хотя ФРС использует множество индикаторов, она предпочитает индекс PCE, поскольку он учитывает изменения в поведении потребителей, такие как замена дорогих товаров более дешевыми. Это отличает его от индекса потребительских цен.

При этом накануне председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что пришло время замедлить повышение ставок. Это также повлияло на настроения. Срочный рынок теперь не ожидает, что ставка ФРС на пике превысит 5%. Он видит ее на максимуме в мае на отметке 4,91% (сейчас 3,83%).

