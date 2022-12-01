Экс-глава ЦРУ предположил, чем завершится спецоперация России на Украине

Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США генерал Дэвид Петреус предположил, чем завершится специальная военная операция (СВО), которую Россия проводит на Украине.

По его мнению, США и ЕС планируют завершить этот конфликт путём переговоров, но только тогда, «когда придёт время», пишет газета Tagesspiegel. В интервью этому немецкому изданию Петреус выразил скептицизм относительно возможной победы Киева в СВО.

«Боевые действия на Украине вряд ли завершатся победой Украины, скорее всего они закончатся путём переговоров», – предположил генерал.

При этом экс-глава ЦРУ подчеркнул, что в настоящее время ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы к переговорам.

«Потому Запад продолжит оказывать Украины военную и финансовую поддержку. А России всё так же грозит усиление давления. Но когда время придёт, Вашингтон, Лондон и Брюссель, а также их союзники будут плотно работать с Москвой и Киевом над созданием и реализацией решения по завершению украинского конфликта», – резюмировал Петреус.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению австрийского военного аналитика Герхарда Манготта, вскоре Европа и США смогут помогать Украине только лишь на словах.

