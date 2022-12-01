Эксперт: вскоре Европа и США смогут помогать Украине только на словах

Украина может остаться без ракет для средств противовоздушной обороны (ПВО), их запасы уже на исходе. Причина – массированные российские удары по инфраструктуре «незалежной».

Сможет ли Запад пополнить эти запасы, большой вопрос. Есть вероятность, что Европа и США вскоре смогут помогать Украине только на словах. Об этом в интервью Deutschlandfunk заявил австрийский военный эксперт Герхард Манготт.

Как пояснил специалист, Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО.

«Украина использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому у неё заканчиваются перехватчики», – подчеркнул Манготт.

Он при этом считает, что Запад проявил «небрежность и медлительность». В итоге поддерживающим Киев странам приходится реагировать постфактум.

«Запад мог бы заранее подумать о том, чтобы быстрее и качественнее усилить эту составляющую украинской обороны, но это не было сделано. Поэтому высока вероятность тог, что вскоре Европа и США смогут помогать Украине только на словах», – предположил военный эксперт.

Как ранее писал «Эксперт», администрации и Конгрессе США обеспокоены тем, что масштабная военная поддержка Киева ведёт к задержкам поставок оружия Тайваню на сумму около 19 млрд долл.

При этом поток оружия на Украину, по словам осведомлённых по данному вопросу представителей Конгресса и правительства, противоречит долгосрочным требованиям стратегии Вашингтона по вооружению Тайваня в качестве помощи в защите от возможного вторжения Китая. Как пишут американские СМИ, гигантские объёмы поставок оружия Украине породили сомнения в «способности властей и оборонной промышленности идти в ногу с внезапным требованием вооружить Киев в конфликте, который, судя по всему, не закончится в ближайшей перспективе».

