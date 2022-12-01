«Газпром» сообщил об историческом рекорде по суточным поставкам газа российским потребителям

Согласно предварительным оценкам, «Газпром» в январе-ноябре 2022 года добыл 376,9 млрд куб. м газа — на 19,4% (на 90,8 млрд куб. м) меньше, чем в 2021 году.

«Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,7% (на 12,8 млрд куб. м). Вместе с тем, 28 ноября по газотранспортной системе "Газпрома" российским потребителям был поставлен рекордный для этого дня объем газа, а 29 ноября достигнут абсолютный исторический суточный максимум для ноября — 1486,7 млн куб. м», — указывается в отчете концерна по итогам одиннадцати месяцев года.

Сообщается, что поставки в страны дальнего зарубежья составили 95,2 млрд куб. м — на 44,5% (76,3 млрд куб. м) меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Подчеркивается, что холдинг поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.

Компания указывает на рост экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта с CNPC, отмечая, что поставки «регулярно идут сверх суточных контрактных количеств». Также в холдинге сообщили, что идет отбор газа из подземных хранилищ Украины — на 29 ноября объем газа в украинских ПХГ на 14% (2,3 млрд куб. м) меньше, чем в 2021 году. Отобрано 0,7 млрд куб. м газа — 12,9% от объема, закачанного летом.

Как ранее писал «Эксперт», президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе состоявшейся 28 ноября, встречи в Москве обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном. По словам пресс-секретаря Токаева Руслан Желдибая, на встрече глав государств в Кремле речь шла о создании «союза» с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям двух республик.