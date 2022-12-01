Как выбрать курсы коучинга

Профессия коуча интересна и востребована. Все больше людей понимают, что этот специалист, действительно, помогает решить множество проблем. К услугам профессионалов стали прибегать российские предприниматели, а крупные корпорации предусматривают наличие коуча в штате персонала. Если вам хочется освоить новую специальность, ваш первый шаг – Академия профессионального коучинга. На курсах вы узнаете философию и основные положения коучинга, освоите приемы и техники, повысите собственные коммуникативные навыки. Однако к выбору учебного заведения необходимо относится ответственно. Рассмотрим, на какие факторы стоит обращать внимание при выборе курсов или Академии.

Что следует учитывать при выборе Академии коучинга

В первую очередь вы должны понимать, что вы не просто покупаете курс, который позволит вам в дальнейшем работать по новой специальности. Вы инвестируете в собственное развитие. От успешности этой инвестиции зависит ваше будущее, а зачастую, и будущее ваших близких людей. Поэтому ваш выбор должен быть осознанным, подойдите к этой задаче ответственно и серьезно.

Важные критерии выбора

В первую очередь стоит порекомендовать отдавать предпочтение учебным организациям, аккредитованным аккредитованных программ в ICF и АС. В этом случае вы можете быть уверены, что обучение полностью соответствует международным требованиям.

Второй важный момент – сколько лет компания работает на рынке. Если Академия имеет большой опыт работы, это означает, что учебный процесс отлажен, штат скомплектован, вы сможете получить качественное эффективное образование.

Продолжительность обучения также является важным показателем качества. Двухнедельные курсы не дадут вам нужных компетенций (если речь идет о начальном обучении, а не о повышении квалификации и освоении новых техник). Оптимальная продолжительность обучения – от трех до шести месяцев. За это время вы получите знания о философии и принципах коучинга, освоите базовые техники, сможете отработать полученные навыки на практических занятиях.

Хорошо, если программа будет включать дополнительные модули по изучению основ психологии и бизнес-процессов.

Обращайте внимание на преподавательский состав. Лучше, если занятия будут вести не теоретики, а практикующие коучи. В этом случае ваши наставники точно знают, с какими проблемами вы можете столкнуться во время работы, будут рассматривать в качестве примеров реальные ситуации, помогут вам избежать ошибок в дальнейшей самостоятельной практике.

Что касается формата обучения, то можно выбрать как очные курсы, так и занятия в режиме онлайн. Каждая форма обучения имеет свои преимущества. При очных занятиях вы сможете успешней «прокачать» свои коммуникативные навыки, больше времени уделяется практической проработке техник.

Онлайн-формат удобен для тех, кто живет в других городах или не имеет времени для посещения очных занятий. Современные технологии позволяют организовать полноценный процесс обучения в дистанционном формате и получить все необходимые знания и навыки, которые требуются ля успешной работы коуча.

На что еще обращать внимание

При выборе Академии коучинга также стоит обращать внимание на следующие моменты:

Предлагает ли компания поддержку после окончания обучения. Хорошие академии помогают своим выпускникам в трудоустройстве, рекомендуют их клиентам, оказывают помощь в организации самостоятельной деятельности. Можно ли пройти в Академии только базовый курс, или же в дальнейшем вы сможете повышать свою квалификацию, участвовать в семинарах, осваивать новые техники. Наличие дополнительных модулей, позволяющих изучать углубленно психологию, социологию, развивать коммуникативные навыки и прочие компетенции.

Также стоит прислушаться и к собственной интуиции. Если Школа и Академия полностью соответствует вашим требованиям, но при этом вас что-то явно настораживает или отталкивает, лучше поискать другое учебное заведение.