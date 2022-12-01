«КамАЗ» сформирует отдельный независимый легковой дивизион

Автоконцерн «КамАЗ», который специализируется на производстве грузовиков полной массой 14-40 тонн, планирует сформировать легковой дивизион, не консолидированный с основным бизнесом группы.

Об этом рассказал гендиректор компании Сергей Когогин, передает «Интерфакс».

«У "КамАЗ" есть намерение сформировать легковой дивизион. Но, условно говоря, вряд ли это будет консолидация», — сообщил Когогин в кулуарах форума «Российский промышленник».

Глава предприятия отметил, что речь идет о новой структуре, которая не будет влиять на финансовые показатели ПАО «КамАЗ». Подробности возможного проекта пока не раскрываются.

В настоящее время «КамАЗ» выступает технологическим партнером столичного автозавода «Москвич». Кроме того. автопроизводитель анонсировал свое участие в создании легкового электромобиля. Его прототип под названием «Кама-1», разработанный автоконцерном совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом, был презентован в конце 2020 г.

По словам Сергея Когогина, несмотря на то что «КамАЗ» являлся международным бизнесом с большим количеством иностранных акционеров и партнеров, компания всегда стремилась к тому, чтобы иметь достаточный уровень независимости по основным узлам компонентов.

Международный форум «Российский промышленник» проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. В ходе пленарного заседания в рамках мероприятия глава «КамАЗа» рассказал, что за минувший года предприятия автопрома проделали сложную работу по оперативной трансформации производственных процессов, сообщает пресс-служба «КамАЗа». «Радикальные отрицательные перемены бизнеса не оставили нам выбора, кроме как сосредоточить все усилия на обеспечении возможности производства продукции и сохранении рабочих мест. Были пересмотрены процессы производства, уточнены конструкторская документация и технологические процессы. Проведена работа по поиску российских поставщиков, готовых предоставить альтернативу зарубежным компонентам», — отметил Сергей Когогин.