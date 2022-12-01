Компания AzAbrau заявила о планах войти в число крупнейших экспортеров азербайджанских вин в РФ

Дочерняя компания российской «Абрау-Дюрсо» в Азербайджане, AzAbrau экспортировала в Россию 600 тыс. бутылок вина в 2022 году.

В следующем году производитель собирается увеличить поставки в 5,8 раза, до 3,5 млн бутылок, сообщил президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов на пресс-конференции в Баку. «В 2023 году мы планируем произвести 4 млн бутылок вина, из которых 3,5 млн будет поставлено в Россию», — цитирует Титова «Интерфакс».

По словам президента компании, во втором квартале 2023 года на предприятии в Азербайджане будет запущено производство игристых вин. Цель AzAbrau — войти в число ведущих экспортеров азербайджанских вин в Россию, подчеркнул он, добавив что потенциальным рынком для экспорта рассматриваются также Турция и Китай.

Год назад группа компаний «Абрау-Дюрсо» в лице дочернего предприятия ООО «AzAbrau» выиграла инвестиционный конкурс на покупку винного завода ООО «Sheki Sharab» в Шекинском районе Азербайджана, отмечает агентство. На продажу была выставлена государственная доля в предприятии в 86,64%. Годовая производственная мощность завода составляет 200 тыс. декалитров вина, или 2,66 млн бутылок.

«Абрау-Дюрсо» — главный производитель игристых вин в России. Продукция компании представлена, в частности, коллекциями виноделен «Абрау-Дюрсо», «Лоза» и «Винодельня Ведерниковъ». Кроме того, производитель выпускает тихие вина и коньяки, а осенью 2020 года он расширил линейку крепких алкогольных напитков за счет горькой настойки.