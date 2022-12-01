Корейская вона оглянулась на доллар и перестала падать

Корейская вона резко выросла по отношению к доллару, торгуясь на уровне 1295,50 воны около 9:05 утра 1 декабря. Это на 23,3 воны выше закрытия торгов среды. Как пишет The Korea Times, росту KRW способствовали замечания председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, сигнализирующие о возможном замедлении темпа повышения ставок в стране.

Статья по теме: Доллар отпраздновал День Благодарения и упал

Выступая на мероприятии Института Брукингса, Пауэлл указал, что ФРС может замедлить темпы повышения ставок, укрепив тем самым мнение о том, что повышение на декабрьском заседании по денежно-кредитной политике составит 50 базисных пунктов. В Сеуле акции укрепили позиции по всем направлениям, и в первую очередь – в технологическом секторе. Не обошел позитив и корейскую вону, которая еще вчера падала на 0,5% к доллару, а по итогам торгов смогла сократить падение до 0,1%.

Способствовала позитиву на корейском рынке и внутренняя статистика. ВВП Южной Кореи в третьем квартале текущего года прибавил (с учетом сезонных колебаний) 0,3% в квартальном исчислении, сообщил Банк Кореи. Правда, производственный сектор страны, согласно последнему опросу S & P Global, продолжил в ноябре сокращаться, хотя и более медленными темпами. А показатель PMI, поднявшийся до 49 пунктов с 48,2 в октябре, остается пока ниже уровня 50 пунктов.

Впрочем, собственная статистика остается по значимости для корейской воны на втором месте, поскольку на первом – решения и заявления ФРС. Стоит напомнить, что 22 сентября года корейская валюта опустилась ниже отметки 1400 вон за доллар впервые более чем за 13 лет, и произошло это как раз на фоне повышения ставки Федрезерва. Тогда вона упала ниже отметки 1400 впервые с 31 марта 2009 года, когда курс местной валюты достигал 1422 вон за доллар.

Курс воны как результат борьбы ставок

Укрепление курса национальной валюты стало результатом денежно-кредитной политики Банка Кореи, считает финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов. Он напоминает, что в сентябре текущего года курс воны достигал 1445 за доллар. Естественно, это было связано в первую очередь с агрессивной денежно-кредитной политикой Федрезерва, борющегося с инфляцией в Штатах.

В течение всего года курс южнокорейской валюты был под давлением и обесценивался более чем на 20% из-за ухода инвесторов в защищенные долларовые активы. Очевидно, отмечает аналитик, что власти страны призвали Банк Кореи отслеживать рыночную ситуацию с курсом воны, и Банк Кореи вполне логично постепенно повышал учетную ставку. Однако на укрепление национальной валюты особого воздействия это не оказывало.

В октябре 2022 года Банк Кореи принял решение повысить учетную ставку на 0,5%, до 3%, что привело к незначительному укреплению воны, а в ноябре доллар резко ослабел к ней – до 1315. Видимо, сказался отложенный эффект, полагает Кравцов. 24 ноября Банк Кореи еще раз увеличил базовую процентную ставку на 0,25%, до 3,25%, и совет директоров банка сообщил, что дальнейшее повышения ставок считает оправданным, поскольку инфляция в стране остается высокой, а темпы экономического роста замедлились.

Рост цен в стране прежде всего обусловлен подорожанием продуктов питания, услуг, транспортировок и повышением стоимости энергоносителей, говорит эксперт. Еще летом министерство финансов Южной Кореи заявило, что темпы экономического роста в 2022 году являются самыми медленными за последние три года. Власти стараются стимулировать экономику страны, восстанавливающуюся после ковидных ограничений, и уменьшить инфляцию за счет повышения процентных ставок. В частности, для бизнеса правительство предложило снизить максимальную ставку корпоративного налога до 22%, что является средним показателем для стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Практически в течение всего 2021 года и до октября 2022 года наблюдалось ослабление корейской валюты по отношению к доллару, указывает Кравцов. Сейчас курс USD/KRW стабилизируется в районе 1318 вон за доллар. Ближе к концу года курс, скорее всего, особо не поменяется, так как активность участников рынка снижается, и следующее заседание Банка Кореи состоится только 13 января 2023 года.

Поэтому, считает аналитик, курс USD/KRW, будет находиться, предположительно, в диапазоне от 1290 до 1350 корейских вон за доллар. Дальнейшая же судьба корейской воны, считает Антон Кравцов, будет зависеть от денежно-кредитной политики центрального банка Кореи в новом году. Возможно, будет еще одно повышение ставки на 0,25%, после чего Банк Кореи сделает перерыв, чтобы оценить эффективность своих решений и их влияние на экономику страны.

Вона выглядела бы лучше, если бы не геополитика

Динамика южнокорейской воны в паре с долларом, как и иных валют по отношению к нему, в основном определяется именно долларом, соглашается главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Однако состояние экономики и политика Банка Кореи все же вносят свой вклад в это движение. Так же, как в большинстве развитых стран, с 2020 года для борьбы с экономическими последствиями пандемии, вслед за ФРС США центробанк стал проводить мягкую стимулирующую политику, понижая процентную ставку с 1,75% постепенно до 0,5.

Однако это, как и в других странах, стало разгонять инфляцию, которая ранее много лет держалась на уровне 0–2%, указывает эксперт. Но уже в 2021 и особенно в 2022 году она быстро возрастала, достигнув 6,3% в июле текущего года. Поэтому, когда была преодолена острота пандемии, Банк Кореи стал ужесточать политику: уже в 2021 году ставка стала повышаться, и сейчас составляет 3,25%.

Действия властей, оказались достаточно успешными, признает Гойхман. Инфляция перешла к снижению, и к октябрю составляла 5,7%. Динамика ставки была не слишком резкой, что способствовало меньшему давлению на экономический рост. И если сравнивать с США, показатели в Южной Корее выглядят более сглаженными. Инфляция почти в полтора раза ниже, чем в Штатах (7,7%), темпы роста ВВП – 3,1% и 2,9% соответственно, а безработица – 2,8% и 3,7%.

Таким образом, пока агрессивность ужесточения политики в Штатах вынужденно выше, чем в Корее. Выше и ставка. И ощутимы перспективы её дальнейшего подъёма более быстрыми темпами – для преодоления более высокой инфляции. Поэтому доходность по американским активам потенциально весомее, чем в вонах, что и предопределяет в целом ралли пары USD/KRW с начала 2021 года от 1080 до 1440.

В то же время, соглашается эксперт, с ноября происходит глубокая коррекция, которая к 1 декабря увела котировки ниже 1300. Это связано с сигналами о более медленном, чем ранее, повышении ставки в США. Об этом говорил, в частности, 30 ноября глава ФРС Джером Пауэлл. Что и привело к очередному импульсу снижения пары.

При этом, полагает Марк Гойхман, перечисленные выше факторы укрепления доллара, вероятно, станут проявляться и далее, хотя и менее высокими темпами. К ним добавляется и усиление геополитических и геоэкономических рисков, что обычно способствует спросу на доллар как защитный актив. Соответственно, заключает эксперт, есть перспективы подъёма USD/KRW к первым техническим целям– ноябрьскому максимуму 1360.

