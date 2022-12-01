«Легенды советского джаза» - большой джазовый оркестр Петра Востокова

6 декабря Большой джазовый оркестр п/у Петра Востокова представит грандиозный концерт музыки 4 джаз-бэндов и эстрадных оркестров. Выступление на сцене Большого зала Консерватории станет итогом целого года кропотливой работы над поиском и изучением оригинальных партитур отечественных композиторов и аранжировщиков, работавших в этом жанре. В программе концерта, посвященному 100-летию отечественного джаза, будет представлена вся ретроспектива становления и развития джаза в России, этого нового вида искусства XX столетия, по которому также можно изучать и историю нашей страны. Зрители совершат увлекательное музыкальное путешествие от первых звуков Валентина Парнаха и Александра Цфасмана в 20-е, через песни Исаака Дунаевского и Александра Варламова 30-х, джазовые композиции Леонида Утесова и Виктора Кнушевицкого, звучавшие в Великую Отечественную, и музыку «эпохи разгибания саксофонов» к творчеству выдающихся коллективов 50-70-х годов, таких как оркестры Олега Лундстрема, Вадима Людвиковского, Иосифа Вайнштейна, Юрия Саульского, и наконец, к музыке Анатолия Кролла к легендарному фильму «Мы из джаза». Также в концерте прозвучат произведения крупной формы: джаз-сюита Дмитрия Шостаковича и «Африканский» концерт Мурада Кажлаева, крайне редко исполняющийся в наше время.

Петр Востоков -- один из самых талантливых музыкантов молодого поколения, стремительно взлетевших на музыкальный Олимп. Петр увлекся джазом в 16 лет, став участником молодежного биг-бэнда Владимира Сегала при Центральном Доме Культуры Железнодорожников. Закончил эстрадно-джазовое отделение РАМ им. Гнесиных (класс ансамбля А.В. Осейчука, класс оркестра А.О. Кролла) в 2009 году. В 2006 году стал выпускником американо-российской образовательной программы Open World, в рамках которой выступил на Lionel Hampton International Jazz Festival (США).

В 2010 году совместно с певицей Дарьей Антоновой создал Большой Джазовый Оркестр (БДО), музыкальным руководителем которого является до сих пор. Вместе с БДО регулярно принимает участие в крупнейших российских и международных фестивалях, таких как «Джаз в Саду Эрмитаж», «Триумф Джаза», Koktebel Jazz Party и многие другие, выступает на главных филармонических и концертных сценах страны, является резидентом джаз-клуба «Эссе» и клуба Алексея Козлова, активно гастролирует по России. Дебютная пластинка Большого Джазового Оркестра была создана в 2017-ом году в знаменитой 1-ой «Тонстудии» на «Мосфильме». За последние несколько лет Оркестр принял участие в съемках нескольких крупных теле- и интернет-проектах («Большой мюзикл», «Большой джаз», «LAB с Антоном Беляевым») и записи музыки к популярным фильмам и сериалам («Домашний арест», «Одесский пароход»).

В 2020 году Петр Востоков стал музыкантом года по версии «Радио Джаз 89.1» и обладателем премии «Все Цвета Джаза».

Организатор концерта – международное концертное агентство Moscow Nights. Более 10 лет компания организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и коллективов в крупнейших концертных залах мира, на фестивалях и частных мероприятиях. Сотрудничает со многими звездами классической и джазовой сцены, включая Игоря Бутмана, Ларису Долину, Хиблу Герзмава, Дениса Мацуева и многих других.