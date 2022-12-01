Лукашенко указал на попытки Украины под любым предлогом втянуть НАТО в конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев под любым предлогом пытается втянуть войска НАТО в конфликт. По его словам, белорусские силовые ведомства отмечают рост числа провокаций рядом с границей.

«Все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы. Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска государств — членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавними падениями ракет на территорию Польши», — заявил Лукашенко на совещании по вопросам обороны, трансляцию которого вела пресс-служба президента.

На данный момент, отметил белорусский лидер, Минску удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы. «Пока нам удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, необходимо «постоянно отслеживать, видеть и не пропустить — ни в коем случае не пропустить — признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против страны».

Белорусский лидер указал на то, что западные страны продолжают наращивать военный потенциал, модернизировать инфраструктуру на территории соседних государств и наращивать интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки. «Все это ведет к обострению и так сложной военно-политической обстановки вокруг нашей страны и в регионе в целом», — предупредил президент.