«ЛУКойл» возобновил переговоры с американской Crossbridge Energy Partners по активу на Сицилии

Российская нефтяная компания «ЛУКойл» вернулась к переговорам с американской энергетической компанией Crossbridge Energy Partners, которую рассматривает в качестве покупателя находящегося на Сицилии нефтеперерабатывающего завода ISAB.

Об этом со ссылкой на Financial Times пишет ТАСС.

По сведениям анонимных источников издания, до 5 декабря планируется заключить сделку стоимостью в 1,5 млрд евро.

Отмечается, что итальянские власти при этом считают, что соглашение потребует гораздо больше времени, поскольку НПЗ внесен правительством республики в список стратегических инфраструктурных объектов.

Работа завода на Сицилии может быть остановлена из-за проблем с поставками российской нефти морем, которые прекратятся с 5 декабря в соответствии с вступающими в силу санкциями Евросоюза.

Нефтехимический комплекс ISAB в Приоло Гаргалло (Сиракузы) представляет собой одну из крупнейших промышленных площадок в Европе, отмечается на сайте предприятия. На заводе перерабатывается свыше 50 различных сортов сырой нефти. Согласно некоторым данным, ISAB покрывает 22% потребностей Италии в автомобильном топливе.