Майнят по-«серому»: Объемы потребления электроэнергии майнерами в Иркутской области приближается к 25%

Электросети, которые рассчитаны на нагрузку домохозяйств, не выдерживают такого потребления энергии, в результате чего происходят возгорания. По словам директора «Сообщества потребителей энергии» Василия Киселева, выходом из ситуации может стать выведение криптодобытчиков из серой зоны законодательства и введение дифференцированных тарифов.

Справедливая налоговая нагрузка

В регионах, где перекрестное субсидирование тарифов на электроэнергию заметно прирастает за счет майнеров, необходимо вводить дифференциацию. К таким регионам относится и Иркутская область, рассказал в интервью «Независимой газете» Василий Киселев.

«Это позволит «разгрузить» тариф от доплат по льготам, которые возлагаются в основном на энергоемкую промышленность. Для нее в текущих условиях может быть критично любое дополнительное обременение. Дифтарифы коснутся тех предпринимателей, которые занимаются «серой» коммерцией, в том числе майнингом. Почему за них должна платить промышленность? Если они хотят продолжать заниматься майнингом, логично, если оплата у них будет полной, а не льготной, как для остальных потребителей», - отметил он.

Идея введения дифференцированных тарифов озвучивается не впервые. Рост числа домохозяйств в Иркутской области, которые потребляют энергию сверх нормы – более 6 тыс. кВт.ч в месяц – начали фиксировать в 2017 году. Высокое потребление электроэнергии объясняется большим количеством майнинговых ферм в регионе, который привлекает криптодобытчиков самым низким тарифом на электроэнергию для населения в стране. По данным энергетиков и МВД, в Иркутской области добывают криптовалюту с помощью старых ASIC-майнеров из Китая, в народе их называют «асики».

В этом году «серые» майнеры стали составлять 1,8% от общего числа потребителей-домохозяйств Иркутской области – 18,36 тысяч. Майнинговые фермеры потребляют энергии почти в два раза выше нормы – 11 тыс. кВт.ч в месяц, то есть сумме на них приходится до 23% от общего потребления населением региона.

«Отношение регуляторов постепенно меняется, в том числе нашими усилиями. Решение проблемы использования льготных тарифов в коммерческих целях – один из примеров. Мы последовательно двигались, призывая регуляторов ввести дифференциацию и разработать методические указания. После этого возник вопрос с соблюдением ограничений на рост коммунальных тарифов, его тоже решили. Теперь дело за регионами. Все полномочия, инструменты и возможности им предоставлены», - рассказал Киселев.

По оценкам гендиректора «Байкальской энергетической компании» Олега Причко, мощность потребления электроэнергии криптодобытчиками составляет 687 МВт – при мощности всей Иркутской ГЭС в 662 МВт. «Получается, что эти 1,8% утащили из единой национальной электрической сети целую Иркутскую ГЭС, – цитирует Причко «Сибирское информационное агентство» (СИА) по итогам его выступления на пресс-конференции в конце ноября.

Обычные жители Иркутской области повышение тарифов, которые произойдет в случае введения дифференциации, не почувствуют, подчеркнул директор «Сообщества потребителей энергии». «Внедрение таких тарифов позволит снизить нагрузку на добросовестных потребителей и перенаправить часть тарифной выручки на приоритетные программы модернизации сетевых компаний», - добавил он.

Пожары на фермах

Модернизировать электросети региона, которые годами испытывают повышенную нагрузку, просто необходимо. Введение новых энергообъектов, например, этим летом в филиале «Восточные электрические сети» Иркутской электросетевой компании заработали две подстанции, не помогает. Темпы прироста новых майнинговых ферм выше.

«Суммарно за 2021 год прирост энергопотребления у населения Иркутской области составил 17,8%. При этом число домохозяйств, их оснащение, количество жителей существенно не изменились. За 10 месяцев 2022 года прирост составляет еще 12,6%. Это очень много для региона, где не наблюдается скачка в числе промышленных предприятий и в объеме населения. Соответственно, вся нагрузка ложится на сети: отсюда проблемы, отключения, аварийные ситуации», – приводит СИА цитату генерального директора «Иркутскэнергосбыта» Андрея Харитонова.

Майнинговые фермы регулярно становятся причиной пожаров. По данным МЧС региона, за 11 месяцев 2022-го количество возгораний в местах, где были обнаружены криптофермы, составило уже 54. При этом майнеры часто заметают следы и выносят оборудование перед приездом спасателей, чтобы избежать наказания.

Машины для майнинга при работе издают гул и также сильно нагревают помещение, их мощность можно сравнить с работающей в круглосуточном режиме электроплитой совместно с духовкой. Сами майнеры предпочитают не находиться в такой «парилке» и оставляют оборудование без присмотра. Незамеченные вовремя оплавленные провода приводят к пожарам: сгорают помещения не только криптодобытчиков, но и соседние строения. Одно из крупных возгораний произошло в ноябре в Иркутске на улице Ипподромная, где по вине майнеров сгорели два автосервиса и жилой дом мансардного типа. Даже если пожар не распространился и произошло только короткое замыкание, это все равно приводит к негативным последствиям. Так, в 17 ноября более 100 домов и квартир в поселке Дзержинск остались без электричества. Одновременно была нарушена работа котельной, питающей весь микрорайон «Современник».

Вне закона

Майнинг на данный момент в законодательном плане находится в серой зоне. Этим пользуются недобросовестные предприниматели и экономят значительное количество средств на налогах. Обсуждение законопроекта, который решит этот вопрос, проходит давно, но решения пока не принято. Сетевые компании вынуждены взыскивать убытки через суд. Речь идет серьезных суммах: объем перекрестного субсидирования в Иркутской области составляет почти 6 млрд рублей в год, 23% от этих средств недоплачивают «серые» майнеры, то есть они экономят на тарифе почти 1,5 млрд рублей. Компании вычисляют криптодобытчиков по экстремально высоким объемам потребления. Так, за 2,5 года «Иркутскэнергосбыт» выиграл 427 исков на общую сумму более 210 млн рублей.

«Самое крупное решение на сегодняшний день – это 38 млн рублей, которые должен заплатить майнер из Баяндая. Недавно было принято решение на 7 млн рублей. Что это за деньги? Это недополученные деньги сетевых компаний – на строительство новых сетей, снижение перекрестного субсидирования и так далее», – рассказал на пресс-конференции «Интерфакса» директор филиала «Восточные электрические сети» Иркутской электросетевой компании Александр Щекин.