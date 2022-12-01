Минфин опубликовал данные, демонстрирующие динамику цен на Urals

Средняя стоимость российской марки экспортной нефтяной смеси Urals в ноябре составила $66,47 за баррель, что на 5,9% меньше, чем в октябре, и в 1,19 раз ниже, чем в ноябре 2021 года ($79,68 за баррель). За январь-ноябрь цена основного товара российского экспорта сложилась в размере $78,32 за баррель, следует из информации, представленной на сайте Минфина.

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«Средняя цена на нефть марки Urals в ноябре 2022 года сложилась в размере $66,47 за баррель, что в 1,19 раз ниже, чем в ноябре 2021 года ($79,68 за баррель)», — сообщили в Минфине.

В октябре марка Urals стоила в среднем $70,62 за баррель, в сентябре — $68,25.

Ведомство также привело статистику за одиннадцать месяцев. Согласно данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в январе-ноябре сложилась в размере $78,32 за баррель, при этом в аналогичном периоде прошлого года она составляла $68,66 за баррель.

