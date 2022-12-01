Минобороны сообщило, каких успехов российская армия добилась в ходе СВО на Украине

Министерство обороны России сообщило, каких успехов ВС РФ добились в ходе специальной военной операции (СВО), продолжающейся на Украине.

Согласно оперативным данным, которые озвучил на брифинге 1 декабря официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки на Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, тяжёлых огнемётных систем, а также ударами армейской авиации ВС РФ сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка (ЛНР). Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, 6 танков, 5 боевых бронированных машин и 4 бронеавтомобиля.

На Красно-Лиманском направлении нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе Стельмаховки (ЛНР). Также огнём артиллерии и ударами армейской авиации ВС РФ сорвана попытка противника атаковать в направлении Червонопоповки (ЛНР). Потери противника здесь составили до 20 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 4 боевые бронированные машины и 1 танк.

На Южно-донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции ВС РФ в районе Новомихайловки и Владимировки (ДНР). В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений все контратаки были отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 4 боевые машины пехоты и 3 пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 3-м пунктам временной дислокации подразделений иностранных наёмников в районе населённого пункта Славянск (ДНР), а также 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах. В районах населённых пунктов Вольное Поле (ДНР) и Орехов (Запорожская область) уничтожены 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Российские системы ПВО за сутки сбили 3 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Житловка, Червонопоповка (ЛНР) и города Донецк. Кроме того, перехвачено 8 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в районах населённых пунктов Сватово (ЛНР), Новое (Запорожская область), Зелёный Гай и Ждановка (ДНР).

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Ореховатка (ДНР) поражена установка американской РСЗО HIMARS с боекомплектом и экипажем. В районах населённых пунктов Кривая Лука и Марково (ДНР) уничтожены 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 334 самолёта, 177 вертолётов, 2 592 БПЛА, 391 ЗРК, 6 930 танков и других боевых бронированных машин, 905 боевых машин РСЗО, 3 642 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 7 431 единица специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 30 ноября Конашенков сообщил, что на Донецком направлении в результате наступательных действий ВС РФ полностью освобождены населённые пункты Белогоровка и Перше Травня (ДНР). Здесь было уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, 6 автомобилей, 4 боевые бронированные машины и 3 самоходные артиллерийские установки противника.