На ESG-форуме «СО.ЗНАНИЕ» обсудят вызовы устойчивого развития регионов

За 3 дня пройдет более 20 сессий деловой программы, посвященных темам устойчивого развитию в различных отраслях.

Центральным событием первого дня станет пленарное заседание «Вызовы устойчивого развития регионов». В мероприятии примут участие заместитель Председателя Правительства РФ, куратор Национального проекта «Экология» Виктория Абрамченко, помощник Президента РФ Максим Орешкин, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор Национального ESG-альянса Андрей Шаронов, первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин, генеральный директор компании ППК «РЭО» Денис Буцаев.

Остальные сессии первого дня форума посвящены региональным аспектам национального проекта «Экология», экономике замкнутого цикла, формированию молодежной политики, устойчивому развитию туризма. Особое внимание будет уделено ESG-трансформации инфраструктурных площадок, социальной ответственности бизнеса и углеродной нейтральности. В завершении дня пройдет сессия о наставничестве в устойчивом развитии.

Второй день форума будет посвящен сотрудничеству государства и бизнеса. На пленарной сессии «Человеческий капитал страны – основа устойчивости» с участием помощника Президента РФ Максима Орешкина, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, ректора НИУ ВШЭ Никиты Анисимова обсудят подготовку и капитализацию человеческого потенциала с фокусом на осознанность. Вторым ключевым мероприятием дня станет пленарная сессия «Развитие государственного управления: лучшие практики в системе публичной власти». В рамках сессий второго дня речь пойдет о зеленом строительстве и ГЧП, региональных и кадровых стратегиях, вовлечении населения в экологическую повестку, устойчивом развитии сельского хозяйства, энергетике и технологиях нового времени, а также роли государства в ESG-трансформации предприятий. Отдельно будут рассмотрены национальный стандарт ESG и ESG-стандарты инвестиционных проектов. Кроме этого участники обсудят перспективы развития электротранспорта, ESG-медиа и цифровые решения в развитии регионов. Особое внимание уделено теме трудоустройства лиц пенсионного возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Завершит второй день форума стратегическая сессия «ESG по-русски», на которой эксперты подведут итоги обсуждений и выступят с предложениями по разработке вокабуляра, единой системы терминологии российского ESG.

Программа третьего дня форума сфокусирована на устойчивом развитии. Лекции посвящены семейным традициям в XXI веке, сохранению планеты и ESG-брендам. Участники форума смогут принять участие мастер-классе в «Экоториуме» и прогуляться по эко-тропе.

«Тематики форума имеют очень большое значение для Нижегородской области и России в целом. Экология, социальная политика, управление очень тесно взаимосвязаны. Все эти вопросы не теряют своего значения для каждого жителя страны. В их основе внимание к потребностям людей, стремление повысить качество жизни», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ESG-форум «СО.ЗНАНИЕ» послужит уникальной дискуссионной площадкой для диалога между бизнесом и государством, которая будет способствовать вовлечению субъектов Российской Федерации в реализацию ESG-повестки на региональном уровне, поддерживать изменения и формировать новую модель сотрудничества. Основными задачами Форума являются создание единого подхода для государства и бизнеса, общей системы понятий и терминов, национального стандарта российского ESG, а также формирование новой ESG-культуры в стране, ее популяризация среди населения и определение роли системы государственного управления в трансформации. Сессии деловой программы пройдут сразу на трех площадках: в Сириусе (парк «Швейцария»), коворкинге Сбер GARAGE и Корпоративном университете Правительства Нижнего Новгорода (КУПНО).

Организаторы ESG-форума – КУПНО и компания «ОМГ». Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Нижегородской области. Стратегический партнер – ПАО «ЛУКОЙЛ». Генеральный партнер – Сбер. Генеральный экологический партнер – ППК «Российский экологический оператор». Официальные партнёры – Группа «Т Плюс», «Газпром нефть». Партнер - ПАО «Россети».