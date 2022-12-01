«Не просто ноги вытрут, на части порвут»: Медведев о будущем России, если не удастся её сохранить

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с благотворителями и меценатами заявил, что главная задача российских властей – сохранить страну и людей.

В противном случае он предрёк России незавидное будущее, по его мнению, страну просто порвут на части, передаёт РИА Новости.

«Наша задача – сохранить страну и сохранить наших людей, в том числе тех, кто снова стали россиянами, – сказал он. – Если мы этого не сделаем, наше будущее не завидно. Не просто ноги вытрут, на части порвут».

При этом политик обратил внимание на изменившуюся полемику оппонентов, которые уже не стесняясь говорят о том, чего они добиваются.

«И нам стесняться нечего. Мы защищаем свою землю. Мы защищаем своих людей. У нас есть особый характер, за счёт чего мы очень часто побеждали. Не только за счёт оружия, не только за счёт мощи, а именно за счёт характера. И сейчас мы по сути защищаем не только нашу страну и наших близких, мы защищаем нашу историю. Чтобы всё, что происходило, не было напрасным», – резюмировал зампред Совбеза РФ.

Как ранее писал «Эксперт», Медведев ответил «тараканам, расплодившимся в киевском инсектарии», которые постоянно грозят «вернуть Крым». Он заявил, что их цели ему понятны, и напомнил «непреложные факты» из истории Киева.