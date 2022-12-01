Нефтяникам и газовикам помогут обновить буровые установки

Правительство намерено продлить поддержку для компаний нефтегазового комплекса через предоставление утилизационных грантов, с помощью которых они смогут компенсировать 20-25% расходов на обновление буровых установок. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

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«Речь идет о компаниях, которые готовы купить новую отечественную буровую установку и утилизировать старую. Им будет предоставляться грант в размере до 20% от стоимости новой установки. Если в новом буровом комплексе предусмотрено не менее трех инновационных решений, то размер компенсации составит до 25% от стоимости», — пояснили в пресс-службе.

Максимальный размер гранта для мобильной буровой установки составляет 100 млн рублей, для стационарной – 200 млн, для бурового комплекса с инновационными решениями – 300 млн рублей. Для выплаты утилизационных грантов предусмотрены средства в размере 800 млн рублей.

В правительстве добавили, что благодаря этим мерам в 2020–2021 годах шесть нефтегазовых компаний получили гранты в общей сложности на 1,2 млрд рублей, что позволило им закупить 12 установок. В результате загрузка российских предприятий, производящих буровое оборудование, выросла почти на 20%.

