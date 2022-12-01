Общественный транспорт забуксовал в регионах

Экономические вызовы, спровоцированные и западными санкциями, внесли коррективы во многие программы по развитию регионов страны. Перемены коснулись и планов по обновлению городского общественного транспорта. Однако профильные ведомства, а также ряд крупных компаний готовы продолжать работу в данном направлении несмотря на трудности, ведь новые средства передвижения нужны россиянам уже сейчас.

Текущее положение вещей в обозначенной сфере участники рынка и эксперты обсудили в рамках прошедшей в среду на выставке автобусной техники BW Expo панельной сессии «Состояние городского общественного транспорта в регионах и меры по его обновлению».

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«Синара» назвала шокирующие цифры

Представители ГК «Синара — Транспортные Машины» рассказали о том, как идет реализация проекта выпуска целой линейки городских машин собственной разработки. Первым из нее группой был представлен троллейбус «СИНАРА-6254» с увеличенным автономных ходом. Однако директор направления «Прямые продажи и сервис» дивизиона «Городской общественный транспорт» АО «Синара — Транспортные Машины» Алексей Сергеев посетовал на то, что в России существует целый ряд препятствий для развития отрасли.

Он указал на отсутствие комплексной политики и соответствующей нормативной базы на уровне субъектов РФ и городов, неэффективность функционирования операторов в силу низкого коэффициента технической готовности автопарка и коррупции, что повышает риски лизинговых компаний при финансировании программ обновления парков. Также был отмечен недостаточный уровень компетенции лиц, ответственных за развитие транспортной системы во многих регионах и создание искусственных барьеров для прихода эффективных частных операторов.

Безусловно, Москва остается примером в сфере развития транспорта, признал Алексей Сергеев. Но регионы также претерпевают трансформацию. Например, в некоторых уже появляются крупные частные операторы, которые, находясь в том же тарифном поле, что и муниципальные государственные предприятия, демонстрируют большую эффективность. Кроме того, новые формы организации государственно-частных партнерств в части транспорта снимают нагрузку с бюджета. Однако им нужна поддержка.

В целом, если проанализировать структуру пассажиропотока городских перевозок в РФ, то окажется, что существенная их доля осуществляется посредством автобусов и троллейбусов. Именно в данном сегменте, считает представитель группы «Синара», есть существенный потенциал.

«Доля автобусов, которые находятся за гранью эффективного срока эксплуатации, составляет более 63%. Мы оцениваем потребность в данном виде транспорта 13,5 тысяч единиц в год. Но это для простого воспроизводства парка, а с целью компенсации ранее накопленных отставаний в части обновлений подвижного состава нужно 15 тысяч единиц в год. Я понимаю, что эти цифры могут кого-то шокировать, но если мы говорим о комплексном подходе и развитии отрасли пассажирских перевозок, то 15 тысяч — это норма», — подчеркнул Алексей Сергеев, добавив, что для эффективной эксплуатации порядка 5-7% от стоимости техники ежегодно требуется только на организацию сервиса.

Очевидно, что сама группа компаний «Синара» полноценно присоединиться к процессу обновления лишь спустя некоторое время. На данный момент ей выпущены лишь головные образцы электрического колесного транспорта. С февраля следующего года планируется запуск линейного производства в Челябинске. Объем первой линии — 350 единиц в году, вторая очередь предполагает выпуск до 2,5 тысяч единиц в год.

Не все перевозчики заинтересованы в обновлении парка

Вице-президент Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Евгений Алексеев заметил, что в некоторых городах до сих пор отсутствует система единого перевозчика, на каждом маршруте могут циркулировать команды, которые не связаны друг с другом, при этом сами перевозчики могут работать по нерегулируемым тарифам, что означает использование ими неоптимального подвижного состава малого класса.

Впрочем, по мнению эксперта, первичной должна стать задача даже не по обновлению подвижного состава, а по комплексному планированию маршрутной сети и организации единого управления городским транспортном как системой. На сегодняшний день в этой сфере отсутствуют императивы, созданные на государственном уровне.

«Нам очевидно, что необязательно менять 200 единиц малого класса на другой тип. Кроме того, есть пример некоторых городов, для которых мы делали маршрутную сеть. Так, в Норильске доля государственного муниципального перевозчика в общем пассажиропотоке практически нулевая. То есть там нет общего перевозчика. Каким образом там ставить задачу обновления подвижного состава? Кто ее будет обновлять и каким образом? Каждый сам по себе, нет долгосрочного контракта с властями. Сегодня перевозчик есть, а завтра его нет. При этом, если перевозчик работает на коротком контракте, то он и не заинтересован в обновлении парка», — констатировал Евгений Алексеев.

«Сегодня на выставке мы видели фактически “космические корабли”, которые будут работать на городском транспорте. Но если мы выйдем с вами на улицу за пределами Москвы, то увидим — городской транспорт у нас выглядит совершенно иным образом. Для того, чтобы он выглядел приближенно к представленному, нужно централизованное планирование, чтобы были объединены в какую-то единую федеральную программу предложения по субсидированию и поддержке закупки транспортных средств», — добавил он.

В эксклюзивном комментарии «Эксперту» Евгений Алексеев отдельно рассказал о планах регионов по дальнейшему внедрению электротранспорта. Ранее сообщалось, что, согласно программе модернизации городского электротранспорта, в 13 городах автобусы будут заменены на электробусы.

«По моей информации, есть программа развития городского электротранспорта, который на данный момент сориентирована на обновление трамваев и в довесок к ней вывод на маршруты электробусов. Был один город, который хотел полностью хотел реализовать электробусный проект — Южно-Сахалинск. Однако не состоялось. Сейчас в проекте, по моим данным, осталось 10 городов. В них будет проведена реконструкция или строительство трамвайных путей, приобретение электробусов и зарядных станций. Будут ли другие города в этой программе — пока не ясно», — подытожил он.