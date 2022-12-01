По нормам шариата: в Казани открыли первый офис исламского финансирования

Сбер сообщил об открытии в Казани первого офиса партнерского финансирования. Офис будет предлагать розничным и корпоративным клиентам продукты партнерского финансирования: мударабу (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковскую гарантию, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание, сообщили в пресс-службе Сбера.

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«Мы рады открыть первый в России офис партнерского финансирования в столице Татарстана, где видим растущий спрос на исламские финансовые продукты и сервисы. Повышая доступность продуктов партнерского финансирования, мы тем самым развиваем и популяризируем это направление среди клиентов банка», — отметил старший вице-президент Сбера Олег Ганеев.

Исламский офис в центре Казани организован и оформлен по всем правилам шариата. В нем также работает кофейня, в меню которой более 20 позиций кофе и чая, а также вода «Зам-Зам» из священного источника.

«Татарстан стал пилотным регионом по внедрению партнерского банкинга в России. В нашей стране наблюдается рост доли населения, исповедующего ислам. Есть отдельные субъекты с традиционно высокой долей мусульманского населения. В данных регионах есть спрос на банковские продукты и услуги, которые соответствуют стандартам партнерского финансирования», — подчеркнул глава Татарстана Рустам Минниханов.

Как пояснил журналистам один из руководителей направления партнерского финансирования кредитного учреждения Бехнам Гурбан-Заде, исламским правилам соответствует вся операционная система отделения и все бизнес-процессы. Частные клиенты смогут здесь открыть счет «Амана» (соответствующий нормам шариата), халяльную дебетовую карту, «Халяльные инвестиции» (формат доверительного управления средствами). Корпоративным клиентам будет доступно открытие банковского счета по нормам шариата, заключение договора шариатского лизинга, можно будет воспользоваться финансированием застройщиков и рядом других продуктов, уточняет агентство «Татар-информ».

