Производственная активность в России выросла до максимального за 6 лет уровня

Производственная активность в России достигла в ноябре самого высоко почти за шесть лет уровню, сообщает агентство Reuters, благодаря росту производства и количества новых заказов.
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе PMI вырос в ноябре с октябрьских 50,7 до 53,2! Последний раз такой высокий PMI в России был в январе 2017 года. Очевидно, что экономика России на подъеме, потому что значение PMI выше 50 означает рост, а менее – спад.
«Спрос растет благодаря внутренним потребителям, потому что количество новых экспортных заказов вновь резко снизилось,- говорится в аналитической записке S&P Global, специалисты которого рассчитывают PMI.- Несмотря на это большой рост новых продаж привел к росту занятости и запасов и особенно резкому росту закупок материалов и сырья».
Западные санкции, объясняет S&P Global, продолжают крайне негативно влиять на зарубежный спрос на российские товары. Достаточно сказать, что количество новых заказов от иностранных клиентов падает уже 10-й месяц подряд. Причем, падает очень резко.
«Несмотря на дальнейший существенный рост времени доставки из-за проблем в логистике компании увеличивали (в ноябре) закупки материалов и сырья самыми быстрыми темпами после января 2017 года»,- подчеркивают аналитики S&P Global.
В последнем осеннем месяце, кстати, выросла не только производственная активность, но и деловая уверенность, поддержанная надеждами на получение новых заказов. Она показала второй результат после апреля 2019 года.