Производственная активность в России выросла до максимального за 6 лет уровня

Производственная активность в России достигла в ноябре самого высоко почти за шесть лет уровню, сообщает агентство Reuters, благодаря росту производства и количества новых заказов.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе PMI вырос в ноябре с октябрьских 50,7 до 53,2! Последний раз такой высокий PMI в России был в январе 2017 года. Очевидно, что экономика России на подъеме, потому что значение PMI выше 50 означает рост, а менее – спад.