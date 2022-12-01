Путин заявил о возможности большого скачка в российской науке

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых учёных заявил, что в нашей стране в настоящее время возможен большой скачок в науке для перехода к новому технологическому укладу.

По словам главы государства, фундаментальные основы российского образования и науки остаются очень мощными, передаёт ТАСС.

«Это даёт нам право полагать, что вот этот скачок, переход к новому технологическому укладу, конечно, в России здесь и сейчас возможен», – сподчеркнул Путин.

Президент при этом сказал о необходимости наладить системную работу по развитию науки по всей стране и выработать единые подходы по подготовке кадров.

«Нам нужно, конечно, не точечно вот так вот работать – заместителей, руководителей каких-то учреждений собрать – а наладить такую системную работу по всей стране», – отметил он.

Российский лидер также призвал выработать единые подходы к подготовке не просто научных кадров, а тех людей, которые в этой сфере могут выполнять научную деятельность, но и руководить научными коллективами, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал «Эксперт», в ноябре текущего года несколько ведущих технических вузов страны – МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИФИ, МИЭТ, Сколтех и ВНИИ ОФИ – подписали соглашение о создании консорциума в области научного приборостроения.

Это исторический момент для российской инженерной науки, так как со времен падения железного занавеса, когда было ликвидировано Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР вместе с его проектами по достижению целей научно-технического прогресса, почти все приборы для исследований закупались исключительно за рубежом.