Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в очередной раз продлило запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 09 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени», — сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Перевозчикам рекомендовано летать по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине.