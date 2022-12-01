«Роснефть» успешно провела импортозамещение в нескольких ключевых сегментах деятельности

«Роснефть» вывела на рынок целую линейку собственных IT-продуктов для сегмента разведки и добычи. В их числе программы для симуляции гидравлического разрыва пласта, создания гидродинамических моделей месторождений, оценки рисков при бурении и решения ряда смежных задач, возникающих в секторе upstream. Это стало возможным по итогам многолетней совместной работе с институтом «РН-БашНИПИнефть»

Также «Роснефть» заявила, что, используя разработки дочерней компании «РН-кат», переходит на катализаторы гидроочистки и гидрокрекинга собственного производства, хотя еще в прошлом году зависимость РФ от их импорта составляла 90%. Стоит отметить, что сейчас в области нефтепереработки одной из ключевых целей «Роснефти» является именно снижение зависимости от импортных катализаторов.

Например, более 60% используемых на НПЗ компании катализаторов риформинга производится на Ангарском заводе в Иркутской области. В следующем году там планируется ввод новой установки по производству катализаторов риформинга и изомеризации бензина мощностью 600 т в год, что удовлетворит потребности не только «Роснефти», но и некоторые другие российские нефтедобывающие предприятия.

В «Роснефти» отметили, что с 2015 года в компании действует программа локализации и импортозамещения техники и технологий, подразумевающая значительные инвестиции и развитие сотрудничества с ведущими отечественными производителями оборудования для отрасли. За счет этого компания уже сейчас способна собственными силами полностью реализовать такие крупные проекты по разработке традиционных запасов, как «Восток Ойл».