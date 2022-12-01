Начала выступления Джерома Пауэлла в Брукингском институте рынок ждал с большим напряжением. С первых торгов после Дня благодарения в прошлый четверг некоторые начинают отсчет Рождественского ралли – и действительно, индексы в этот период нередко растут. Но в этом году в пятницу, напротив, стартовала распродажа технологических акций.
Рождественская «бомба» от Пауэлла подбросила Nasdaq
Председатель ФРС Джером Пауэлл прервал вчера вечером непрерывное четырехдневное падение технологических акций. Его выступление расценили как не слишком «ястребиное» – и Nasdaq тут же взлетел более чем на 3%, дав старт Рождественскому ралли
Piqsels
Реклама
Новости партнеров