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Рождественская «бомба» от Пауэлла подбросила Nasdaq

Глеб Баранов
1 декабря 2022, 00:43

Председатель ФРС Джером Пауэлл прервал вчера вечером непрерывное четырехдневное падение технологических акций. Его выступление расценили как не слишком «ястребиное» – и Nasdaq тут же взлетел более чем на 3%, дав старт Рождественскому ралли

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