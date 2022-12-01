Рождественская «бомба» от Пауэлла подбросила Nasdaq

Начала выступления Джерома Пауэлла в Брукингском институте рынок ждал с большим напряжением. С первых торгов после Дня благодарения в прошлый четверг некоторые начинают отсчет Рождественского ралли – и действительно, индексы в этот период нередко растут. Но в этом году в пятницу, напротив, стартовала распродажа технологических акций.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик