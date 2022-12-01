Сбер начал предлагать компаниям услуги по подключению к российскому аналогу SWIFT

Российские компании получили возможность пользоваться новой услугой Сбера, которая предполагает оперативное подключение к Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российскому аналогу SWIFT.

Об этом говорится в сообщении банка.

Уточняется, что услуга будет оказываться на базе технологии SberConnect, которая дает позволяет корпоративным клиентам управлять счетами в привычном интерфейсе ERP-системы и взаимодействовать с банком по зашифрованному каналу связи. Доступ к СПФС под ключ можно будет получить за 15 рабочих дней, что «позволяет значительно сэкономить время и средства по сравнению с самостоятельным подключением», говорится в пресс-релизе Сбера.

Отмечается, что в рамках сервиса банк полностью берет на себя техническую сторону вопроса — с помощью новой услуги компании смогут получить всю необходимую инфраструктуру для обмена по Системе передачи финансовых сообщений на платформе Сбера. «Став пользователями СПФС, компании могут управлять счетами в обслуживающих банках из своей ERP-системы», — указывается в материале.

По словам директора дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбера Сергея Попова, новая услуга —вклад банка в развитие российского финтеха. «СПФС — надежная и безопасная отечественная альтернатива SWIFT, но клиентам бывает непросто подключиться к ней в силу технических и организационных моментов. Мы подписали соглашение с Банком России, владельцем СПФС, и готовы взять все эти сложности на себя», — приводятся в пресс-релизе слова Попова.

Сообщается, что на базе сервис-бюро СПФС Сбер также планирует развивать линейку продуктов «Мультибанк» для управления счетами в обслуживающих банках через единый API-интерфейс.