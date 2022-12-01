Европа готовит «солнечную» революцию

Для того, чтобы хотя бы попытаться выполнить поставленную самими европейцами задачу – сократить к 2030 году на 55% выбросы парниковых газов, Евросоюз делает ставку на солнечную энергию. На континенте везде, где только можно, устанавливают солнечные панели и строят фотоэлектрические электростанции.

В 2021 году из энергии Солнца вырабатывались, по данным аналитического центра Ember, 6% всей электроэнергии Евросоюза. Сейчас солнечная энергия является наиболее быстро развивающимся возобновляемым источником энергии в Старом Свете. В SolarPower Europe считают, что в этом году «солнечные» проекты превзойдут по мощности самые смелые прогнозы энергетиков. Летом 2022 года, например, на Солнце пришлись уже 12% всей электроэнергии, выработанной в Европе. Подсчитали, пишет Yahoo, и экономию: солнечная энергия помогла Брюсселю сэкономить на покупке ископаемых видов топлива 29 млрд евро.

Статья по теме: Deloitte предсказала солнечным электростанциям большое плавание в новом году

Для сравнения: в США в 2021 году на энергию Солнца пришлись лишь 3% электроэнергии. Американцы не хотят отставать от европейцев и тоже приняли программу развития солнечной энергетики.

По данным SolarPower Europe, в 2022 году на континенте будет установлено солнечных панелей мощностью как минимум 40 ГВт. Этого достаточно для освещения, обогревания и т.д. почти 30 млн домов.

Многие эксперты, включая Мэттью Бервинда из Института солнечно-энергетических систем Фраунгофера, считают, что в Европе сейчас царит «солнечная лихорадка». Фотоэлектрические электростанции сейчас можно найти в Старом Свете везде, начиная от Португалии и заканчивая Грецией. Они вырабатывают достаточно электроэнергии для освещения сотен тысяч домов.

Испания является несомненным лидером в развитии солнечной энергетики. Основатель «солнечного» стартапа Ecooo Energía Ciudadana в Мадриде Марио Санчес-Эрреро утверждает, что в Испании сейчас происходит самая настоящая «солнечная» революция. Достаточно сказать, что солнечные панели, установленные на крышах домов и зданий, дают в год почти 2 ГВт электроэнергии.

Неоспоримым мировым лидером в производстве солнечных панелей является Китай. Благодаря китайцам цена электроэнергии, произведенной из энергии Солнца, за десятилетие снизилась на 90%. Согласно расчетам аналитиков Rystad Energy, построить новую фотоэлектрическую электростанцию в Европе скоро будет в 10 раз дешевле, чем продолжать производить электроэнергию на электростанциях, работающих на газе.

Конечно, потенциально зависимость Европы от китайского оборудования может таить в себе определенные опасности. К тому же, у солнечной энергии имеются ограничения. Очевидно, что полагаться на одно Солнце для обеспечения электроэнергией слишком рискованно. Солнечную энергию необходимо производить вместе с другими возобновляемыми источниками энергии: например, ветровой и гидроэнергией.

Новые солнечные электростанции будут не только бороться с энергетическим кризисом в Европе и с изменениями климата. Им предстоит также решать задачи биодиверсификации. Широкое применение находят солнечные панели и в сельском хозяйстве. По крайней мере, количество агросолнечных проектов в Европе стремительно растет. Для фермеров, кстати, фотоэлектрические установки являются еще и вторым источником дохода благодаря продаже произведенной из энергии Солнца электроэнергии.

Особенно много солнечных панелей на виноградниках. По оценкам Бервинда, панели на виноградниках только в Испании, Франции и Германии имеют мощность в 2 ГВт. Он считает, что уже в следующем году их суммарная мощность удвоится.

Несмотря на всеобщий энтузиазм в отношении солнечной энергии в Европе на пути «солнечной» революции имеется и немало преград. Например, Европе необходимо, конечно, развивать собственное производство солнечных панелей, но сделать это нелегко. К тому же существует серьезная нехватка квалифицированных рабочих, способных устанавливать солнечные панели на крышах. Например, Ecooo получает так много заказов, что вынуждена отказывать все большему числу клиентов из-за банального дефицита сотрудников.

«Мы всем говорим: если у вас есть неработающие дети, пусть они пройдут трехмесячные курсы и сами устанавливают солнечные панели»,- говорит Марио Санчес-Эрреро.

Очевидно, что в южных странах, в первую очередь, в Испании и Греции, где много солнечного света и высокая безработица среди молодежи, у солнечной энергетики наиболее высокие шансы на успех.