Минэкономразвития зафиксировало замедление спада ВВП России в октябре до 4,4%

Падение ВВП РФ в октябре 2022 года составило 4,4% по сравнению с данными на тот же месяц прошлого года.

Об этом говорится в опубликованном накануне, 30 ноября, обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике».

Замедление зафиксировано после снижения ВВП на 4,5% в сентябре, 3,5% в августе, 3,9% в июле, 5,1% в июне, 3,9% в мае и 3,3% в апреле. В марте наблюдался рост ВВП на 1,5%, в феврале подъем составлял 4%, в январе — 5,9%.

Сокращение ВВП с января по октябрь 2022 года Минэкономразвития оценило в 2,1%. В ведомстве уточнили, что в целом динамика соответствует ожиданиям. Ведомство прогнозирует спад российского ВВП в текущем году на 2,9%, в 2023 году ожидается снижение на 0,8%, в 2024 и 2025 годах — рост на 2,6%.

По словам замминистра экономического развития Полины Крючковой, которые приводятся в обзоре, поддержку экономике РФ оказывают строительный сектор и агропромышленный комплекс, которые демонстрируют устойчивый рост к прошлому году. «Видим и существенное замедление падения в обрабатывающей промышленности, прежде всего, благодаря росту в отраслях, ориентированных на внутренний спрос. Важное сейчас направление — это стимулирование инвестиционной деятельности, разумное распределение рисков между государством и частным бизнесом», — отметила замминистра, пояснив что данные по инвестициям в основной капитал в третьем квартале оказались значительно лучше ожиданий.

Прогнозы Центробанка на 2022-2025 годы более консервативны, чем у Минэкономразвития. В конце октября регулятор улучшил прогноз снижения ВВП в 2022 году до 3-3,5% с 4-6% в соответствии с июльским прогнозом. Прогноз по 2023 году ЦБ оставил неизменным — ожидается спад в 1-4%. В 2024-2025 годах ВВП, согласно ожиданиям Центробанка, будет расти на 1,5-2,5% ежегодно.