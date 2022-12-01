«Средний чек» хищения с карточек россиян за три года вырос на 30%

Средняя сумма одного киберхищения у клиентов российских банков за девять месяцев текущего года составила 14,5 тыс. рублей, что на 30% больше уровня 2019 года. Об этом сообщил глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров на форуме «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. AntiFraud Russia», передает агентство «Прайм».

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«Средняя сумма хищений или так называемый "средний чек" хищения начиная с 2019 года в среднем вырос на 30%. И по данным за девять месяцев этого года составляет практически 14,5 тысяч рублей», — рассказал Уваров.

По данным ЦБ, в 2019 году средняя сумма мошеннических списаний составляла чуть больше 11 тыс. рублей, в 2020 году – 12,5 тыс. рублей, в 2021-ом – порядка 13 тыс. рублей.

В январе-сентябре текущего года мошенники похитили у клиентов банков более 10 млрд рублей, при этом за весь 2021 год ущерб составил 13,6 млрд рублей, а за 2020-ый — 9,8 млрд.

