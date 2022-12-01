Столичная компания в 7 раз увеличила объем производства детской одежды

Московская компания Mimibaby, производитель детской одежды и аксессуаров, в январе — октябре 2022 года в 7 раз увеличил выпуск продукции по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом сообщил 1 декабря руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В Москве около 30 промышленных крупных и средних предприятий выпускают товары для детей: игрушки, настольные игры, развивающие наборы, интерактивное оборудование, одежду и обувь. В этой отрасли активно развиваются небольшие и молодые компании, которые успешно заменяют ушедшие с российского рынка зарубежные бренды», — сказал Владислав Овчинский. Так, один из московских производителей детской одежды и аксессуаров ежегодно изготавливает свыше 12 тыс. единиц продукции, привел он пример. «С января по октябрь он выпустил 10 тыс. товаров — в 7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года», — добавил Овчинский.

Компания изготавливает продукцию российских из гипоаллергенных и безопасных материалов, в производстве которых не применяются химические и синтетические добавки, отметил гендиректор MimiBaby Дмитрий Курченко.

Производитель работает с 2017 года, специализируется на выпуске повседневной одежды для детей в возрасте до 5 лет. Продукция компании продается на интернет-площадках, включая крупнейшие российские маркетплейсы, а также в магазинах парфюмерно-косметических сетей.