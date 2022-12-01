ЦБ начал публиковать курс юаня на главной странице своего сайта

В банковском секторе России продолжается активная девалютизация: доля активов и пассивов в иностранной валюте снизилась на 3%, до 15%. При этом среди иностранной валюты возрастает доля юаня — треть от всех валютных биржевых торгов в ноябре прошли с участием юаня, рассказала на пресс-конференции первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Также она обратила внимание, что ЦБ на своей главной странице с 1 декабря начал публиковать, помимо курсов доллара и евро, официальный курс юаня.

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«Среди иностранной валюты возрастает доля юаня. Это обусловлено, во-первых, переходом на расчеты в юанях во внешней торговле, во-вторых — растущим спросом на юани как на валюту для депозитов граждан и компаний, а также для корпоративных кредитов. Доля валютных биржевых торгов с юанем в ноябре составила 33%», — сообщила Юдаева.

Также она отметила, что граждане с начала года купили юаней на сумму 140 млрд рублей, а долларов и евро — на 230 млрд рублей. То есть эти цифры уже сопоставимы, подчеркнула первый зампред ЦБ.

Банк России установил на 2 декабря официальный курс доллара на уровне 61,1479 рубля, курс евро — на уровне 63,8279 рубля, курс юаня — 8,6371 рубля. По сравнению с официальным курсом, определенным на 1 декабря, курс доллара повышен на 27 копеек (с 60,8803), евро — на 78 копеек (с 63,0504), юаня — на 10 копеек (с 8,5375).

