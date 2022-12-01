Цены на газ в Европе отметили внезапный приход зимы

Наступила зима. Чаще всего европейцы сейчас смотрят на термометры, висящие за окном. Не исключено, что самыми популярными разделами газет скоро станут прогнозы погоды.

Повышенный интерес жителей Старого Света к погоде объясняется просто: от показаний термометра напрямую зависит то, как пройдет на континенте зима.

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Вот и сейчас – температура понизилась, следовательно, вырастет потребление энергии и газа, в первую очередь, для отопления зданий. Газовый рынок сейчас реагирует на колебания показаний термометра быстрее организма самого метеозависимого человека. Одновременно с понижением столбика термометра поползли вверх цены на «голубое» топливо. Цена главных газовых фьючерсов в Европе – голландских TTF взлетела в первый день зимы сразу на 5,2%. Последний раз так дорого они стоили более полутора месяцев назад – 13 октября. К 8.25 утра фьючерсы в Амстердаме несколько подешевели и стоили 153 евро за МВт-час.

Метеорологи лютой зимы, к счастью для европейцев, не прогнозируют, но столбики термометров в декабре стабильно опустятся ниже 0. Последний месяц в уходящем году, согласно прогнозу Maxar Technologies Inc. и Marex, будет прохладнее среднего декабря за пять последних лет. Это значит, что длительное снижение цен на газ, объясняемой теплой осенью, сменяется наверняка столь же длительным их ростом.

Чем суровее будет зима и чем длительнее будут периоды резких похолоданий, тем выше вероятность всевозможных эксцессов в виде, в первую очередь, веерных отключений электроэнергии и перебоев с поставками газа промышленным предприятиям.

Отопительный сезон в большинстве регионов Европы в этом году начался значительно позже обычного. Благодаря относительно высоким температурам газа из подземных газовых хранилищ забирали мало. Сейчас забор газа резко вырастет и запасы его в хранилищах начнут стремительно таять. Чем ниже будет температура воздуха за окном, тем быстрее будут снижаться запасы «голубого» топлива.

До каких высот поднимутся цены на газ к середине или к концу декабря точно сказать трудно. Без особого риска ошибиться можно сказать, что до высоких. Хотя бы потому что уже сейчас, в первый день зимы, цена на газ в четыре раза выше цены 1 декабря 2021 года.

Европейцы в этом году перешли с трубного в основном на сжиженный газ (СПГ) и изо всех сил пытаются ускорить строительство СПГ-инфраструктуры. Первая плавучая СПГ-платформа в Германии должна начать работать до конца года.

Кстати, следить за прогнозами погоды европейцам сейчас следует не только в Европе, но и в Азии. Если в Азии, особенно на севере, где находятся главные импортеры газа: Китай, Япония и Южная Корея, будет холодная зима, то спрос на него сильно вырастет. Вместе с ним резко усилится конкуренция между азиатскими и европейскими покупателями, что неизбежно приведет к росту цен на газ.