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Urals отказался прогибаться под «потолок» и прибавил 7%

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
1 декабря 2022, 19:55

Отечественные инвесторы отреагировали на информацию о согласовании потолка цен на российскую нефть умеренными распродажами рублевых активов. А российская нефть и вовсе подорожала вслед за эталонными сортами

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