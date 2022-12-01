Urals отказался прогибаться под «потолок» и прибавил 7%

Западные СМИ сообщили сегодня, что Еврокомиссия предложила установить потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, и это решение якобы согласовано со всеми странами. Ранее планировалось установить цену отсечения в диапазоне $65-70 за баррель.

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