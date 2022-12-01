«Ускоренный рост цен снизил спрос»: ситуация с ипотекой обеспокоила Центробанк

С 2020 года, когда начала действовать льготная программа ипотечного кредитования, наблюдается растущий разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья. Существенный рост цен уже отразился на спросе, и появившийся дисбаланс создает риски как для банков, так и для застройщиков, заявила на пресс-конференции первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

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«Ускоренный рост цен снизил спрос на жилье. Это создает риски и для банков, и для застройщиков. В этом году застройщики и банки начали дополнительно стимулировать спрос за счет различных программ кредитования: ипотеки по заниженным ставкам, "траншевой ипотеки" и так далее. Ипотека по низкой ставке предполагает продажу квартиры по завышенной стоимости. Это позволяет застройщикам удерживать разрыв цен между первичным и вторичным рынками. Но при этом покупатель столкнется с бОльшими потерями, если решит поменять квартиру или не сможет обслуживать кредит. Банки со своей стороны ошибочно закладываются на быстрое досрочное погашение таких кредитов, выдаваемых на 25 лет. В связи с этим в I квартале следующего года мы ужесточим регулирование ипотечных кредитов по низким ставкам», — заявила Юдаева.

По поводу «траншевой ипотеки» она уточнила, что такие программы предполагают небольшой ипотечный платеж до сдачи дома в эксплуатацию, зато впоследствии он резко увеличивается. Есть в них минус и для застройщиков — это медленное наполнение счетов эскроу и более высокая ставка по кредиту.

В ситуации снижения спроса на жилье и ипотеку ЦБ планирует способствовать «постепенному сокращению дисбалансов на рынке жилья и держать под контролем риски в проектном финансировании».

