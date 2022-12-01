В «АвтоВАЗе» заявили о готовности купить РН Банк альянса Renault-Nissan уже в этом году

Концерн «АвтоВАЗ» может приобрести активы российского банка альянса Renault-Nissan — РН Банк — в ближайшие недели.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора «АвтоВАЗа» Максима Соколова, совет директоров компании уже одобрил такую возможность.

«Если будем двигаться быстро, я бы до конца года закрыл эту сделку, мы готовы», — заявил Соколов в в кулуарах форума «Российский промышленник». По его словам, для принятия решения следует завершить «необходимые корпоративные процедуры» и подписать соответствующее соглашение. «Сейчас это зависит в большей степени от наших партнеров», — пояснил гендиректор автоконцерна.

Говоря о предстоящей сделке, Соколов рассказал, что РН банк позволит «АвтоВАЗу» взаимодействовать с дилерами, осуществлять факторинг и работать с программами господдержки, в том числе по льготному кредитованию и лизингу. Кроме того, банк нужен «АвтоВАЗу» для кредитования и развития дилерских центров.

«Бизнес банка является достаточно стабильным и прибыльным. Поэтому это приобретение хорошего актива. "АвтоВАЗ" вообще еще с советских времен имел банк в своей структуре, который так и назывался — "Автовазбанк". Переход РН Банка в периметр бизнеса "АвтоВАЗа" — это вполне логичный этап развития нашей компании. Фактически мы идем по пути "собирания" активов альянса Renault-Nissan, расположенных на территории РФ», — отметил топ-менеджер.

На этой неделе стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал специальное распоряжение, согласно которому «АвтоВАЗу» разрешена покупка холдинговой компании BARN B.V. Через эту структуру РН Банком владеют Юникредитбанк, французская Renault и японская Nissan.