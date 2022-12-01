В Кремле сделали заявление о дате послания Путина Федеральному собранию

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга с журналистами ответил на вопрос одного из них о дате ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

По его словам, пока никакой ясности относительно даты нет, передаёт РИА Новости.

«Нет, пока, информация о дате послания не появилась. Будем вас об этом информировать», – заявил представитель Кремля.

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Послание президента РФ Федеральному собранию — ежегодное обращение главы государства к парламенту. Является программным политико-правовым документом, который выражает видение президента страны стратегических направлений развития РФ на ближайшую перспективу.

Включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.

Обращение главы Российского государства с ежегодными посланиями парламенту прямо предусмотрено действующей Конституцией. При этом содержание и форма послания зависят от усмотрения главы государства и какими-либо специальными правилами не регламентируются.

Послание Владимира Путина, когда оно состоится, станет для него уже 18-м. Кроме того, 6 раз обращался к Федеральному собранию Борис Ельцин и 4 раза Дмитрий Медведев.

