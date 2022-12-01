Виды и особенности систем вентиляции помещений

Приточная вентиляция включает в себя устройства, подающие в помещение чистый свежий воздух. Вытяжная вентиляция очищает воздух от вредных веществ и продуктов горения. Общеобменная вентиляция предназначена для перемещения воздуха по помещениям и удаления его из помещений. Она может быть естественной и механической. При естественной вентиляции воздух перемещается за счет разницы температур в помещении и снаружи.

Техническая комплектация

Для чего нужна вентиляция? В первую очередь она необходима для того, чтобы в помещении было комфортно находиться. Ведь если воздух не будет циркулировать, то в помещениях будет скапливаться влага, и в результате это приведет к неприятным последствиям. Кроме того, система вентиляции необходима для поддержания необходимого микроклимата в помещениях. Какие существуют виды вентиляции помещений:

естественная;

искусственная.

Естественная вентиляция осуществляется благодаря разности температур, давлений, влажности и других параметров воздуха внутри помещения и снаружи. Искусственная вентиляция производится при помощи специальных приборов, которые называются вентиляторами. Вентиляторы могут быть:

центробежными;

осевыми.

Центробежные вентиляторы создают поток воздуха, который движется по спирали. Осевые вентиляторы (или лопастные) создают поток, который двигается вдоль оси. В современных системах кондиционирования воздуха можно использовать и другие дополнительные функции. Например, контроль температуры воздуха в помещении, регулирование интенсивности испарения хладагента с помощью специальных клапанов, удаление неприятного запаха, очистка воздуха от пыли и т. п.

Что представляет собой современная вентиляция?

С точки зрения потребителя, это — устройство для обеспечения поступления воздуха в помещения. На самом деле, система вентиляции — это комплекс устройств, которые обеспечивают приток, циркуляцию, удаление и подогрев воздуха, а также очистку его от загрязнений. Также система вентиляции способна обеспечить необходимое количество свежего воздуха, например, в случае аварийной ситуации. При этом воздух может быть не только чистым, но и иметь определенную концентрацию вредных веществ.

В первую очередь, это комплекс оборудования, который обеспечивает воздухообмен в помещениях. Это могут быть как отдельные вентиляторы, так и целые системы. Все оборудование должно быть спроектировано и установлено так, чтобы обеспечить необходимое количество приточного и вытяжного воздуха, необходимую интенсивность воздушного потока, а также оптимальные условия для работы людей. Воздухообмен – это совокупность процессов, которые позволяют перемещать воздух в помещении.