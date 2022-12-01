Владимир Ефимов: в московской технической школе открылась регистрация на обучающий курс по аддитивным технологиям

Программу подготовки инженеров в сфере аддитивных технологий разработала Московская техническая школа совместно со специалистами МГТУ имени Н.Э. Баумана. Предприятия могут подать заявку на обучение своих сотрудников через сайт проекта, сообщил 1 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Московской технической школе открылась регистрация на новый обучающий курс "Аддитивные технологии" для инженеров столичных предприятий. Учебный план разработан совместно с МГТУ имени Баумана, он отвечает запросам промышленных компаний на подготовку высококвалифицированных кадров. Обучение будет проходить по нескольким направлениям: "Контроль качества аддитивного производства в машиностроении", "Лазерные аддитивные технологии" и "Литьевые аддитивные технологии". После завершения подготовки инженерам вручат удостоверение о повышении квалификации», — рассказал Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках первого направления — «Контроль качества аддитивного производства в машиностроении» — слушатели изучат типовые методы контроля качества изделий, включая включая акустические, радиационные и магнитные. Еще одной темой станет разработка технических заданий на проектирование инструментов и оборудования для будущей 3D-модели. Всего курс рассчитан на 150 академических часов, одна группа рассчитана на 8 человек.

В рамках направления «Лазерные аддитивные технологии» инженеры изучат современные технологии и тенденции в 3D-печати, научатся подбирать режимы работы лазерного оборудования под конкретные задачи, а также освоят процессы обработки готовых изделий. «Курс займет 120 академических часов. Для отработки навыков будут задействованы комплексы коаксиального лазерного плавления (КЛП-400) и селективного лазерного плавления (СЛП-250). Число слушателей в группе может достигать 20 человек», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

А слушатели направления «Литьевые аддитивные технологии» научатся делать детали с помощью системы автоматизированного проектирования. На практических занятиях задействуют принтеры для печати из воска, пластика и для выращивания форм из холодно-твердеющих смесей. Обучение займет 134 академических часа, а одна группа рассчитана на 8—12 человек.

Подключение мэрии Москвы к решению кадрового голода в промышленности уже дало положительный эффект, сказал декан факультета машиностроительных технологий МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексей Игнатов. «Сформированные Московской технической школой курсы повышения квалификации на базе передовых технологий производства и обучения, разработанных в МГТУ, позволят подготовить высококвалифицированных технологов и конструкторов для ведущих предприятий города», — отметил он.