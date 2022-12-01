Военный эксперт рассказал о гениальной тактике, которую Суровикин применил на Украине

ВС РФ применили против ВСУ войск гениальную тактику британского военного теоретика Бэзила Генри Лиддела Гарта.

Об этом в беседе с «ПолитРоссией» рассказал румынский военный эксперт Валентин Василеску. По его словам, генерал России Сергей Суровикин взял инициативу в свои руки и воспользовался «непрямым подходом» теоретика.

Как пояснил эксперт, речь идёт о том, что прямое наступление способно истощить силы атакующего, а непрямой подход может ослабить защищающуюся сторону.

«Российский генерал решил оставить ВСУ без ресурсов. Поэтому ВС РФ начали наносить удары по инфраструктуре Украины. Оставшись без электричества, комплекты вооружения украинской армии, боеприпасы и войска, поступающие на фронт, стали неподвижными целями и регулярно уничтожаются российскими ракетами», – пояснил Василеску.

Кроме того, по его мнению, ракетные удары, наносимые ВС РФ, повлекли за собой недовольство со стороны простых украинцев, которые не могут удовлетворить свои потребности.

«Уже в самое ближайшее время падение морального духа приведёт к недоверию власти. Данные проблемы подхватят и в ВСУ, после чего начнётся дезертирство. Положение украинской армии будет намного сложнее ещё и из-за того, что на фронт вскоре прибудут мобилизованные российские солдаты», – резюмировал военный эксперт.

Как ранее писал «Эксперт», ветеран израильской разведки, военный аналитик и политолог Яков Кедми высоко оценил назначение Суровикина командующим силами специальной военной операции. По его мнению, опыт российского генерала поможет ему оперативно принимать грамотные решения в любых ситуациях, а это, как убеждён эксперт, принесёт ВС РФ успех на поле боя.