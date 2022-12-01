ЕЦБ: биткоин должен умереть

Краткосрочная прибыль, которую можно получить благодаря вложениям в криптовалюту, не должна становиться главным ориентиром для финансового сектора. Как заявили в Европейском центральном банке (ЕЦБ), биткойн не является ни приемлемым платежным средством, ни формой инвестиций, в связи с чем не должен быть легитимизирован регуляторами. В связи с этим финансовый сектор должен остерегаться долгосрочных последствий продвижения биткойновых инвестиций.

«Негативные последствия для отношений с клиентами и репутационный ущерб для всей отрасли станет огромным, когда биткойновые инвесторы понесут новые потери», — цитирует «Интерфакс» обзор, подготовленный генеральным директором направления платежной инфраструктуры ЕЦБ Ульрихом Биндзайлом и советником Юргеном Шаафом.

Статья по теме: Мошенник, который разрушил криптомир

В течение последних лет курс биткоина был очень волатильным. Так он поднимался до 69 тысяч долларов в ноябре 2021 года и упал до 17 тысяч долларов к середине июня 2022 года, после чего колеблется около отметки 20 тысяч долларов. «Сторонникам биткойна эта стабилизация кажется передышкой перед подъемом к новым максимумам. Однако более вероятно все же, что это искусственно поддерживаемый последний вздох перед дорогой в небытие», — отметили в ЕЦБ.

По их мнению, сама концепция биткойна и связанные с ней технологические проблемы ставят под вопрос приемлемость криптовалюты как платежного средства. «Биткойн никогда не использовался в сколько-нибудь серьезной мере для транзакций в реальном мире», — подчеркнули в европейском центробанке. Тот факт, что инвестиция в крипту основана исключительно на спекуляциях, делает биткойн неприемлемым и как средство для инвестиций, считают там.

«Биткойн на приносит денег (как недвижимость), дивидендов (как акции), не может применяться с пользой (как сырьевые товары) или давать социальные выгоды (как золото). Поскольку он не подходит ни как платежное средство, ни как форма инвестиций, с ним и нужно обращаться как с ничем», — настаивают Биндзайл и Шааф.

«Биткоин, который был создан в октябре 2008 года, является дедушкой всех криптовалют. Ведь в данный момент вся крипта и токены в основном привязаны к нему. Я соглашусь, что данная киптовалюта не несет в себе какой-либо ценности. Да, она ограничена, технологически она устарела. Поэтому цену сейчас регулирует новостной поток», — констатировал в комментарии «Эксперту» финансовый советник, эксперт по финансовому планированию жизни Олег Орлов.

Он добавил, что на фоне краха ряда криптобирж биткоин также находится под негативным влиянием и пока держится в районе 15,5-17 тысяч долларов, однако мы в скором времени увидим его около уровня 8-10 тысяч долларов. И уже от этой цены его, скорее всего, будут двигать вверх — к отметке 75 тысяч долларов, чтобы опять собрать деньги у фондов и так далее.

В комментарии «Эксперту» Олег Орлов обратил внимание, что биткоин сейчас является основной платежным средством на черном рынке, но и его уже можно отследить. Владельцы этой криптовалюты потеряли анонимность. «А в целом технология Blockchain — неплоха. И если внедрить ее в госслужбы, можно облегчить и сделать прозрачнее многие процессы», — обратил внимание Олег Орлов.

Чем дольше актив торгуется, тем меньше вероятность его «смерти»

Каждый экономический цикл где-то ближе ко дну рынка в разных СМИ появляется всё больше заявлений, подобных сделанному ЕЦБ, но при этом стоит понимать: чем дольше актив торгуется, тем выше вероятность, что он не умрет, поделился с «Экспертом» своим видением ситуации руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. Свою точку зрения он подкрепил тем фактом, что в данном цикле пошла активная конкуренция за раздел территории в крипте, как в технической части (конкуренция не только между блокчейнами), так и в финансовой составляющей (конкуренция между биржами и различными финансовыми организациями). Так что вряд ли этот рынок куда-то денется, а биткоин — это сердце и двигатель рынка крипты, который становится с годами всё более удобным и безопасным средством хранения ценностей.

Как указал аналитик, речь в обзоре представителей ЕЦБ идет строго о биткоине (больше как о платежном средстве), вся блокчейн-отрасль либо по аналогии отрицается, являясь его следствием, либо специально не подразумевается и отделяется, как более перспективное направление. В отрасли давно есть аналоги, покрывающие «недостатки» биткойна: начиная от стейблкоинов (которые могут использоваться как платежное средство, не обладая волатильностью, и обеспеченных usd, либо криптой), заканчивая фармингом, лендингом, стейкингом, где вы получаете дивиденды за владение токеном (временно предоставляя его в качестве ликвидности и получая профит, как аналог дивидендов на акции).

Мнение ЕЦБ вполне «бьется» с идей, которая имеет место сейчас в самой криптоэлите: опустить уровни цен ниже возможных, утратив доверие к крипте масс розничных инвесторов. «Но, если мы посмотрим на институциональный капитал, он только он начинает увеличиваться, как участники реального сектора переходят в крипту. А сами крупные холдеры, уже находящиеся в крипте, лишь продолжают накапливать активы. Можно увидеть скорее переход капитала из одних рук в другие, но никак не отсутствие перспектив в отрасли», — заявил Аарон Хомский.

Позиция ЕЦБ, полагает он, скорее говорит в пользу развития таких проектов, как CBDC, чем многие страны непременно захотят воспользоваться. Поэтому сами блокчейн-технологии по сути только начинают вживаться в реальный рынок. «Что касается “битка” как платежного средства, давайте будем честны — это решается существующей инфраструктурой крипты в виде стейблов и так далее», — указал эксперт.

Он пояснил, что если даже воспринимать всю сферу биткоина как попытку создания «финансового пузыря», продолжая логику ЕЦБ, то усилия и вложения в развитие этой сферы несоразмерны по сравнению с текущим убытком инвесторов. То есть они не окупились, и банк не сыгран до конца. Даже с этой точки зрения надо посадить большее количество инвесторов в «ракету» с последующим возможным дампом и убытками участников, достигнув целей на «хайпе», но никак не останавливаться на текущих выжидательных значениях, которые являются лишь тактической остановкой.

Под этим Аарон Хомский подразумевает переход капитала к крупным игрокам в крипте, развитие и принятие блокчейна в реальной экономике по примеру СBDC, который будет иметь к самой крипте мало отношения, но тем не менее, технология позаимствована и уже апробирована участниками из лагеря типа ЕЦБ и прочих институциональных структур из традиционной экономики.