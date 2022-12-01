«ЕвроХим» закупил партию из 10 «БелАЗов» для Ковдорского ГОКа

Ковдорский горно-обогатительный комбинат (ГОК, входит в группу «ЕвроХим») закупил партию из 10 карьерных самосвалов «БелАЗ». Это часть стратегической программы по увеличению объемов производства. На закупку новой техники компания уже направила более 1,5 млрд рублей, сообщила 1 декабря пресс-служба «ЕвроХима».

Большегрузные карьерные автосамосвалы имеют вес 100 тонн и грузоподъемность 136 тонн. У этой техники надёжная конструкция, годами проеренная в работе. Новая партия уже поступила на комбинат и находится в сборке, рассказали в компании.

«Технические характеристики новых машин — маневренность, надежность, адаптивность к условиям открытых горных работ в широтах Заполярья — дают нам уверенность, что они эффективно и долго послужат Ковдорскому ГОКу», — сказал главный инженер предприятия Алексей Данилкин.

Всем самосвалам присвоят имена ковдорчан, которые внесли значительный вклад в развитие предприятия. Напомним, именные машины — это совместный проект Ковдорского ГОКа и холдинга «БелАЗ», приуроченный к 20-летнему юбилею компании «ЕвроХим» и стартовавший в 2021 году. На данный момент на линии уже работают горные машины, названные именами почетных граждан Ковдора: геолога Константина Кошица, директора предприятия Алексея Сухачева и легендарного бывшего начальника цеха технологического транспорта Владимира Бутакова. Все именные автосамосвалы задействуют для перевозки руды из забоев карьера на переработку.

Добавим, «БелАЗы» в Мурманской области появились полвека назад: тогда в 1970-х гг ХХ века Ковдорский ГОК получил первые самосвалы белорусского производства. Сегодня, из-за уникальности карьера и сурового заполярного климата, это предприятие фактически стало испытательным полигоном для уникальной техники: многие разработки автоинженеров тестируют именно здесь. «Все новые модели, изобретения и инновации апробируются и внедряются на Ковдорском ГОКе. Наши предложения принимаются конструкторами машин и воплощаются в жизнь», — рассказал начальник цеха технологического транспорта Игорь Бачев.

На комбинате работает более 50 «БелАЗов» разной грузоподъемности и назначения. По оценкам компании, производительность одного самосвала из «свежей» партии превышает 1 млн тонн в год. На новых машинах работают только опытные водители.

«Обновленный БелАЗ стал еще более безопасным и комфортным. Из кабины отличный обзор. Отдельный плюс — обновленная система вспомогательного электроторможения. Когда едешь груженый по крутым спускам-подъемам, управляемость самосвала остается под полным контролем», — поделился впечатлениями водитель цеха технологического транспорта Алексей Яковенко.

Компания «ЕвроХим» один из ведущих российских производителей минеральных удобрений. Ковдорский ГОК, расположенный в Мурманской области, входит в число крупнейших в стране производителей железной и апатитовой руды. В его развитие в течение ближайших 10 лет планируется вложить около 100 млрд рублей.