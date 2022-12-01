Заикание: особенности и методы лечения

Одним из таких недугов является заикание. Он преследует людей разного возраста, как детей, так и взрослых. Зная Как избавиться от заикания? вы сможете максимально быстро достичь желаемого результата.

Заикание: причины

Что вызывает заикание? До сегодняшнего дня причины заикания не совсем известны. Недостаток беглости речи может быть вызван, например, различными нарушениями дыхания. Неврологи, у людей, которые заикаются, наблюдали неполный выдох, вызванный слишком быстрым следующим вдохом. Грудное дыхание происходит при сжатии диафрагмы и при отсутствии срабатывания брюшных дыхательных мышц. Заикание также может иметь происхождение при асимметричном дыхании, когда одна часть диафрагмы работает в отличном темпе от другой. Кроме того, элементами аномального дыхания являются спазмы неба и мышц языка, а также сжатие голосовых связок.

Причины заикания у детей

Заикание чаще всего возникает в детстве. Было замечено, что дети, чьи близкие родственники заикаются, страдают этим заболеванием в три раза чаще.

Одна из теорий о причинах заикания среди детей заключается в том, что их матери говорят быстрее, чем другие.

Описываемое расстройство речи чаще встречается у мальчиков, чем у девочек, потому что у них лучше развито мозолистое тело, которое соединяет правое и левое полушария мозга.

Магнитно-резонансные томографические исследования, проведенные на мозге заикающихся, показали, что активность левого полушария (отвечающего за речь) у них ниже, чем у правого полушария.

Является ли заикание наследственным? Риск увеличивается на 30-40%, когда один из родителей заикается (однако это не наследственное заболевание-увеличивается только склонность к нему), но предрасполагающим фактором к заиканию является общая двигательная недостаточность, проявляющаяся задержкой развития речи и началом ходьбы. Наличие других дефектов речи, повреждение подкорковых центров движения и недостаточная функция подкорковых яичек также увеличивают риск заикания ребенка.

Причины заикания у взрослых

Заикание у взрослых чаще всего является результатом нарушения беглости речи, которое возникло в детском возрасте и из-за отсутствия лечения закрепилось во взрослой жизни. Однако иногда, под влиянием сильных эмоций, они могут появиться в более позднем возрасте. Что вызывает заикание? Заикание у взрослых может возникнуть в результате сильного стресса и эмоциональных проблем.