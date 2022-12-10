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50 лет ралли Санта-Клауса решат судьбу рынка США

Глеб Баранов
10 декабря 2022, 10:10

Все основные фондовые индексы США завершили эту неделю в минус, прервав «медвежье ралли», шедшее с октября. Следующая неделя может решить их судьбу до начала 2023 года, так или иначе отметив юбилей одной из самых известных биржевых традиций.

AP