50 лет ралли Санта-Клауса решат судьбу рынка США

Уходящая неделя завершилась тем же, чем и начиналась – падением после статистики. Но на этот раз это были данные по инфляции, а с ней правило «плохие новости – хорошие новости» не работает. Проблемы в этой части экономики ведут не к смягчению, а к ужесточению политики ФРС. Так что, в отличие от понедельника, снижение в пятницу шло на статистике, оказавшейся хуже ожиданий.

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