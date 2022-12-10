Уходящая неделя завершилась тем же, чем и начиналась – падением после статистики. Но на этот раз это были данные по инфляции, а с ней правило «плохие новости – хорошие новости» не работает. Проблемы в этой части экономики ведут не к смягчению, а к ужесточению политики ФРС. Так что, в отличие от понедельника, снижение в пятницу шло на статистике, оказавшейся хуже ожиданий.
50 лет ралли Санта-Клауса решат судьбу рынка США
Все основные фондовые индексы США завершили эту неделю в минус, прервав «медвежье ралли», шедшее с октября. Следующая неделя может решить их судьбу до начала 2023 года, так или иначе отметив юбилей одной из самых известных биржевых традиций.
AP
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