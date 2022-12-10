«90% потерь — от артиллерийских обстрелов»: Рогозин назвал, чего не хватает в зоне СВО

На линии боевого соприкосновения вообще нет блиндажей, которые показывают в старых советских фильмах о войне, а ведь более 90% всех потерь в СВО — от артиллерийских обстрелов, сообщил руководитель военно-промышленной компании «Царские волки» Дмитрий Рогозин. В своем Telegram-канале он рассказал, что на линии фронта видел лишь «узкие осыпающиеся норы в сырой земле с радостно снующими мышами», и призвал озаботиться доставкой на фронт бревен и скоб для обустройства надежных укрытий.

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«Главный материал для создания надежного укрытия — это бревна и металлические скобы для их крепления. А вот с лесом на Донбассе туго. Нет здесь леса. Есть тонкие лесополосы, разрезающие поля, но нарубить там материала для обустройства блиндажей нельзя. Во-первых, это запрещено. А во-вторых, даже если и было бы разрешено, то такого нужного материала и не сыщешь. Поэтому крайне важно помимо беспилотников, средств разведки, РЭБ и связи озаботиться поставкой на фронт леса для изготовления блиндажных бревен», — считает Рогозин.

Он также задумался о том, кто и на чем сможет доставить этот лес к передовой, поскольку «любое транспортное средство здесь автоматически становится мишенью». Лучше всего с этой задачей, по мнению Рогозина, могли бы справиться минитракторы с беспилотным управлением. Он сообщил, что даже знает производителей таких машин, и пообещал переговорить с ними.

