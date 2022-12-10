По итогам уходящей недели Индекс МосБиржи вновь показал небольшое снижение (на 0,12%), но около четверти бумаг в его составе все же остались в скромном плюсе. Лидером среди них были префы Сбербанка, прибавившие 3,58%. Его обыкновенные акции заняли четвертое место по недельному приросту – 2,47%.
Акции недели: префы Грефа
Лучшими в составе Индекса МосБиржи по итогам недели стали привилегированные акции Сбера. Возобновление публикации финансовых результатов банка и их динамика вызвали интерес как у спекулянтов, так и у инвесторов.
Коллаж: Тамара Ларина
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