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Акции недели: префы Грефа

Глеб Баранов
10 декабря 2022, 23:01

Лучшими в составе Индекса МосБиржи по итогам недели стали привилегированные акции Сбера. Возобновление публикации финансовых результатов банка и их динамика вызвали интерес как у спекулянтов, так и у инвесторов.

Коллаж: Тамара Ларина