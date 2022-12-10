Бут рассказал, что было самым тяжелым во время заключения в США

Вернувшийся в Россию после 14-летнего заключения Виктор Бут рассказал, что тяжелее всего ему было не общаться с близкими людьми. В интервью RT он также сообщил, что судья в ходе процесса над ним признала, что он был «нормальным бизнесменом» и не делал ничего нелегального.

Статья по теме: Виктор Бут прибыл в Москву

«Самое тяжелое было отсутствие возможности общаться с любимыми и близкими длительное время. Один звонок в месяц… именно отсутствие общения с друзьями, с близкими, с любимыми — это было самое тяжелое», — рассказал Бут в интервью депутату Госдумы Марии Бутиной, которая тоже больше года провела в американской тюрьме.

По словам Бута, он около трех лет провел в одиночной камере. Первое время у него была паника, однако позже он стал начинать день с «пяти минут смеха». Поначалу было тяжело заставить себя смеяться, но потом пришло понимание, что этот процесс, во-первых, согревает, а во-вторых, срабатывает гормональная система и «уже не можешь быть в депрессии».

Бут также рассказал о меню в американской тюрьме. По средам там давали гамбургер с «ужаренным до смерти картофелем», а по четвергам — курицу — «гигантские ножки Буша». В тайской тюрьме, где он провел два года, питание было гораздо лучше, там, по его словам, приносили еду, которую можно было заранее заказать.

«Когда десять лет не пробовал чеснока, укропа, петрушки, земляники… Это же все накапливается. Мне стало страшно, когда в одиночке на каком-то этапе я потерял интерес к еде. Я жутко стал худеть и стал заставлять себя есть через силу», — признался Бут.

Он также рассказал, что судья в ходе процесса над ним в США назвала его «нормальным бизнесменом» и не увидела доказательств, в чем его обвниняли, но сославшись на законодательство США о заговоре, отметила, что не может его оправдать.

Бута задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Его обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую Вашингтон считает террористической организацией. Спустя два года Бута экстрадировали в США, в апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.

