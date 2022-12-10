Глава «Газпрома» назвал главный итог визита в Турцию

Комментируя рабочий визит в Турцию, глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал главным его итогом обсуждение с руководством республики создание газового хаба. В рамках этого визита в Стамбуле состоялась встреча Миллера с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и министром энергетики и природных ресурсов Фатихома Донмезом, передает пресс-служба «Газпрома».

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«Отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, Алексей Миллер сказал: "Конечно же, это газовый хаб», — сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

На встрече Миллера и Эрдогана обсуждались также вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям. «Газпром» поставляет газ в Турцию по морским газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», проложенным через Черное море, уточнили в пресс-службе.

С идеей создания на турецкой территории хаба, куда можно было бы перенаправить утраченный объем транзита газа через «Северный поток», президент РФ Владимир Путин выступил в октябре на форуме «Российская энергетическая неделя». Он заявил о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции «крупнейшего газового хаба для Европы».

