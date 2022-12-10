Инвесторы сбросили американские акции

Глеб Баранов

10 декабря 2022, 00:19

На этой неделе был зафиксирован максимальный в этом году отток средств из фондов акций США. Многие уже не ждут ралли Санта-Клауса, забирают деньги со стола и, фиксируя убытки с начала года, оптимизируют налоги.

piqsels.com