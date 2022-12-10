За неделю, завершившуюся 7 декабря, из фондов акций США ушло $26,66 млрд. сообщило 9 декабря со ссылкой на данные Refinitiv Lipper агентство Reuters. Это максимальный чистый отток с апреля 2021 года, и, безусловно, самый мощный вывод денег по ходу текущего медвежьего рынка.
Инвесторы сбросили американские акции
На этой неделе был зафиксирован максимальный в этом году отток средств из фондов акций США. Многие уже не ждут ралли Санта-Клауса, забирают деньги со стола и, фиксируя убытки с начала года, оптимизируют налоги.
piqsels.com
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