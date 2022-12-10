Латвия: последняя капля

Европейскую лицензию на вещание телеканал «Дождь» (признан в России иностранным агентом, вещание в РФ заблокировано Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры) получил от Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) 6 июня 2022 года. Редакция телеканала расположилась в центре Риги.

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Техническую базу вещания обеспечила крупнейшая в Прибалтике TV3 Group Latvija, владеющая несколькими десятками теле- и радиокомпаний и многими электронными платформами. Сама медиагруппа принадлежит холдингу Providence Equity Partners, корни которого растут из США.

Говоря в интервью проправительственному информационному агентству RUS.LSM.LV о задачах нового латвийского СМИ, его главный редактор Тихон Дзядко (признан в России иностранным агентом) сделал упор на России и Украине, поставив саму Латвию в один ряд с любыми другими странами, в жизни которых телеканал интересуют лишь важнейшие события.

Особой популярностью у зрителей Латвии, да и Эстонии с Литвой "Дождь" не пользовался. Проблем местных русских жителей он не освещал, не отреагировал даже на снос трех сотен памятников советским воинов, павших в борьбе с фашизмом.

1 декабря 2022 года в эфире телеканала в программе «Здесь и сейчас» ведущий Алексей Коростелёв попросил зрителей телеканала присылать информацию о плохом снабжении мобилизованных россиян. В конце своей речи он добавил: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Ведущий, вероятно, предполагал потом раскрутить тему проблем российской армии, но выразился не совсем удачно. Со всеми бывает.

Но за эту оговорку немедленно и крепко ухватились латышские национал-радикалы. Известный своими высказыванием о том, что «русские вши, которых надо выводить из Латвии» депутат Эдвинс Шноре заявил: «Национальное объединение призывает ответственные службы принять решение о прекращении трансляции телеканала “Дождь” на территории Латвии и о выдворении работников этого телеканала из страны».

На это требование национал-радикалов немедленно отреагировал тот самый NEPLP, который цензурирует в Латвии СМИ. 2 декабря он оштрафовал «Дождь» на 10 тысяч евро из-за показанной в эфире карты, где Крым отмечен российским, и слов «наша армия» в отношении армии России.

В тот же день в эфире «Дождя» было заявлено, что канал прекращает сотрудничество с Коростелёвым. Обмолвившийся ведущий был с работы немедленно уволен. Из-за несогласия с увольнением Коростелёва о своём уходе с канала заявило три журналиста.

6 декабря 2022 года NEPLP принял решение аннулировать лицензию «Дождя». Генеральный директор телеканала Наталья Синдеева (признана в России иностранным агентом) заявила, что канал продолжит работу в Ютубе, но планирует получить новую лицензию в другой стране. Позже Синдеева попросила вернуться ушедших журналистов, назвав увольнение Коростелёва ошибкой.

Тихон Дзядко в прямом эфире телеканала сделал заявление, что латвийская цензура ничем не отличается от российской цензуры и решение NEPLP это фарс. Далее он весьма эмоционально заявил; «Я читал в книжках, что на Западе существует состязательность сторон. Я читал, что обвиняемая сторона имеет право привести свои аргументы в ответ на обвинение. Была ли такая возможность у телеканала "Дождь" сегодня? Нет, ее не было. На 30-минутное заседание Совета по электронным медиа представителя "Дождя" не пригласили. По итогам 30-минутного заседания появилось 14-страничное решение. Навыкам скорописания уважаемых членов уважаемого Совета по электронным медиа можно только позавидовать».

Позицию NEPLP озвучил его председатель Иварс Аболиньш. Он заявил, что лицензия на вещание телеканала «Дождь» была аннулирована в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку.

Правящая латышская элита не читала тех, книжек, которые читал в детстве Тихон Дзядко. Про состязательность сторон в суде, и про право привести в нем свои аргументы. Про право русских на свой язык, образование, культуру, памятники. Она действует на основании совсем других книжек -русофобских. Даже если ты настроен антипутински и антироссийски.



Латвийская контрразведка - Служба государственной безопасности призвала министра внутренних дел Кристапса Эклонса внести Алексея Коростелева в так называемый черный список Латвии, который на постоянной основе работает в Грузии. Поскольку Коростелев не имеет вида на жительство в Латвии, согласно 4-й статье Уголовного закона его нельзя привлечь здесь к уголовной ответственности. Он будет включен в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвийскую Республику.

Под ударом оказались и работники телеканала. Все они находятся в Латвии на основании постоянных видов на жительство, которые были выданы в особом порядке МИДом, в связи с работой на территории республики. Если нет работы, то вид на жительство автоматически аннулируется. Так что им может предстоять принудительная депортиртация в Россию.