За прошедшие сутки российские войска провели наступление и заняли более выгодные рубежи на Красно-Лиманском направлении. Удалось выбить противника из укрепленных опорных пунктов и на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи. Огнем артиллерии и активными действиями войск сорваны две контратаки подразделений ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля. На Донецком направлении российские подразделения, продолжали наступательные действия, выбивая противника из укрепленных опорных пунктов. За стуки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа», — сообщил Конашенков.

На Купянском направлении, по его словам, было ликвидировано скопление живой силы противника в районе Синьковки и Кисловки Харьковской области. На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции ВС РФ в направлении Сладкого и Шевченко ДНР, противник был отброшен на исходные рубежи. Кроме того, в районе Владимировки были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа, уточнил Конашенков.

По данным Минобороны, за сутки российские войска нанесли поражение шести пунктам управления противника, уничтожили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 197-ми районах, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и две украинские боевые машины РСЗО «Град». Российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника и десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7049 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3672 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7534 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

