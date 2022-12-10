На Чукотке начали делать костюмы «Кикимора» для разведчиков и снайперов

По инициативе Народного фронта Чукотки в Анадыре начали плести маскировочные сети и изготавливать костюмы для разведчиков и снайперов типа «Кикимора». Администрация города выделила для этой цели помещение, а неравнодушные граждане и предприниматели принесли сети, нити, шнуры, тюль, шторы и челноки. Рамы для плетения сетей завез «Анадырьморпорт», сообщает пресс-служба правительства Чукотского АО.

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«На днях мастерицы заехали в просторное помещение, которое выделила администрация города. Пока для изготовления они используют то, что передали люди – сетки, нити, шнуры, тюль, шторы, челноки. Помогают и индивидуальные предприниматели. Например, Татьяна Минеева передала несколько видов тюли. Рамы для плетения сетей завез "Анадырьморпорт", они уже установлены и готовы к использованию в работе. Дом культуры предоставил столы. В решении хозяйственных и организационных вопросов помогают волонтеры из Чукотского арктического научного центра, а в уборке помещения посодействовали сотрудники детского сада "Олененок". Также активисты передали заявку на ткань в адрес аппарата губернатора и правительства региона», — сообщили в пресс-службе.

Замгубернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа Владислав Набиев поблагодарил неравнодушных жителей, «всех, кто оказывает помощь российской армии и не остается в стороне».